Berserk: arriva un nuovo aggiornamento sul ritorno del manga!

Ricordiamo sempre che Berserk (perché è bello dirlo ndr) tornerà con nuovi capitoli, successivamente alla scomparsa del maestro Kentaro Miura. A tal proposito il manga si è rivelato ai fan, svelando nuovi dettagli sul suo ritorno.

La mente dietro il manga, Kentaro Miura, è purtroppo deceduto più di un anno fa ormai, e con se si è trascinato la sua leggendaria serie, che ha influenzato numerose generazioni.

Chi però ha avuto l’occasione di lavorare con il maestro è riuscito a completare un ultimo capitolo, per via del materiale originale ancora presente quando Miura era ancora in vita.

Durante la settimana, la rivista Young Animal ha recentemente, e ufficialmente annunciato il ritorno della leggendaria serie, con nuovi capitoli che chiuderanno la saga ancora aperta per cominciarne subito un’altra.

Hakusensha ha da poco confermato che Berserk sarebbe tornato ufficialmente il 24 giugno sulla rivista Young Animal, ma un nuovo aggiornamento ha anche svelato il piano della casa editrice, ovvero quello di riportare la serie con due nuovi capitoli consecutivi e una pagina a colori per celebrare il suo ritorno.

I nuovi capitoli saranno sviluppati sotto la visione attenta dell’amico intimo di Miura, Kouji Mori, confermando anche che ripartiranno da dove Miura ha lasciato il suo pubblico. Gli appassionati potranno quindi godersi il finale dell’arco narrativo lasciato in sospeso da oltre un anno.

L’editore della rivista Young Animal, Hakusensha, aveva già discusso dei suoi piani in merito al ritorno, tramite una lettera quasi personale e intima ai fan: “Quando Kentaro Miura era ancora in vita, ha parlato con il suo caro amico Kouji Mori delle storie e degli episodi che aveva in mente per la prosecuzione della saga.

Kentaro è riuscito a comunicare anche con il suo staff e anche con l’editore. Si chiedeva spesso se il pubblico avrebbe accettate le sue nuove idee, comprensive di nuove vicende per i personaggi, insieme a delle figure nuove, che avrebbero portato avanti la sua storia tanto amata. Ha sempre sperato di piacere al suo pubblico.

Il team editoriale nonostante fosse scettico riguardo il ritorno, con il passare dei mesi si è convinto di portare avanti l’eredità di Berserk, per la gioia dei milioni di appassionati.