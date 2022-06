Un tributo a Berserk da un nuovo volto a Gatsu in JoJo's Bizarre Adventure

Berserk è tornato nuovamente in auge, grazie all’incredibile annuncio riguardo la serializzazione del manga ormai cult. Successivamente alla tragica scomparsa di Kentaro Miura, la serie si è purtroppo fermata per più di un anno, ma il team promette che la storia di Guts riprenderà a breve, secondo il volere e l’eredità del maestro.

Il dannato Guts quindi, continuerà il suo viaggio nelle terre demoniache medievali a partire dal 23 giugno, e un fan ha colto l’occasione per realizzare e creare un tributo per celebrare il ritorno. L’artista ha pensato che fosse giusto festeggiare dando a Guts un nuovo look ripreso direttamente da JoJo.

Il design singolare e celebrativo, arriva dall’account dell’artista arklight_blues su Instagram, da come potete ammirare nel post condiviso in calce a questi paragrafi.

La nuova e particolare illustrazione è stata condivisa sui social successivamente all’annuncio riguardante il ritorno di Berserk su Young Animal, e senza perdere tempo ha scatenato la gioia dei tanti appassionati dei due franchise.

In effetti questa nuovissimo look ispirato a Jojo è davvero stupendo, a partire dalla qualità delle matite, fino alle rifiniture in digitale.

Guts senza ombra di dubbio sarebbe stato davvero sbalorditivo nel roster di JoJo’s Bizarre Adventure. Se non fosse stato pubblicato dall’artista stesso, si poteva spacciare tranquillamente per un tributo dell’autore stesso, ovvero Hirohiko Araki dato l’incredibile stile identico al celebre mangaka.

Partendo dall’idea, e passando per la realizzazione e la palette di colori inserita, l’illustrazione prende il meglio a livello visivo ed estetico da entrambi i mondi di JoJo e Berserk.

Come accennato in precedenza, la serie è stata annunciata insieme alla data di ritorno ufficiale, fissata per il 23 giugno del 2022. Young Animal ha dichiarato che continuerà l’arco narrativo precedentemente aperto da Miura stesso, per poi proseguire con un’avventura tutta nuova.

Con gli appunti del sensei a totale disposizione, il team editoriale ha come obiettivo quello di portare a termine ciò che è stato iniziato da Miura stesso, sia per l’autore che per il suo pubblico.

Il mangaka Kouji Miro supervisionerà l’atteso ritorno, dato che quest’ultimo, essendo un caro amico del mangaka, ha spesso discusso della serie, e ovviamente anche della conlusione.