Berserk: l’anime tornerà nel corso del 2022 con il “Memorial Edition”

Il mondo cupo di Berserk potrebbe essere quello più profondo e oscuro mai creato all’interno del medium nipponico inerente a manga e anime.

Forse anche per questo è tanto apprezzato dai fan, che chiedono assiduamente un ritorno di Guts e l’Armata dei Falchi.

Con l’annuncio ufficiale riguardante il ritorno del manga successivamente alla scomparsa di Kentaro Miura, i tre film che in precedenza hanno narrato l’Arco dell’Età dell’Oro torneranno sul piccolo schermo nel corso di quest’anno attraverso la Memorial Edition.

I tre film del franchise ovvero Berserk: L’epoca d’oro 1 – L’uovo del Re Dominatore, Berserk: L’epoca d’oro 2 – La conquista di Doldrey e Berserk: L’epoca d’oro – L’avvento, sono arrivati nelle sale nel 2012, con il film finale della trilogia arrivato l’anno successivo, nel 2013.

Riproponendo quindi la vicenda dell’Arco dell’Età dell’Oro, che era anche il fulcro della prima serie anime cult uscita negli anni ’90, lo Studio 4C ha deciso di utilizzare un binomio che comprende l’animazione tradizionale e il 3-D per narrare i primi giorni di Guts e le vicende annesse con l’Armata dei Falchi, prima che Griffith diventasse un’entità diversa da quella iniziale.

A tal proposito per celebrare questo inaspettato e allo stesso tempo atteso ritorno, in Giappone è stato condiviso un trailer della “Memoarial Edition” con i tre film prodotti dallo Studio 4C, per contribuire al tanto atteso ritorno del manga.

In calce il trailer trasmesso sulle TV nipponiche per celebrare questo grande ritorno dell’anime, che potrebbe far presagire anche un eventuale ritorno della serie del 2016 smorzata col termine della prima stagione:

Anche se al momento nessuna informazione è trapelata o confermata a proposito di un ritorno ufficiale dell’anime, l’occasione inerente ad una nuova serializzazione potrebbe far scaturire l’idea ai produttori di trasmettere una seconda stagione.

Anche se non è stata apprezzata, agli errori si può sempre rimediare e magari potrebbe anche essere una buona occasione di ribalta.

Anche se Kentaro Miura è scomparso, chiaramente sia Mori che lo Studio Gaga stanno cercando di onorare il lavoro dei sensei al meglio delle loro possibilità.

Cosa ne pensate del ritorno di Berserk? Pensate che questo possa far presagire a un nuovo progetto anime?