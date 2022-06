Il target manga Seinen caratterizza tutti quei manga che rientrano negli interessi di una fascia di età di lettori adulta. Lo stesso vale anche per tutti gli adattamenti animati che gli studi di animazione riportano dal manga al piccolo schermo.

Bisogna chiarire che il target dei manga Seinen vuol dire, tradotto letteralmente dal giapponese, “giovane“. Infatti con questa espressione si vuole indicare un categoria di lettori, prevalentemente maschile, che va dai 18 ai 40 anni.

L’equivalente femminile invece di manga Seinen è il genere noto come “Josei“.

Parliamo dunque di un target o genere che si distingue dal classico e famoso shonen. Il target dei manga e anime shonen è fondamentalmente rappresentato dal lettore adolescente. Caratteristica principale degli shonen è assistere alle avventure del protagonista principale, spesso dotato di super poteri, che ha un obiettivo ben preciso che vuole raggiungere.

I manga Seinen al contrario, possono concentrarsi su azione, politica, fantascienza, fantasy, relazioni, sport e anche commedia.

Una delle particolarità degli anime Seinen è il numero degli episodi, che solitamente si compongono in un intervallo composto tra i 12 e i 24 episodi.

In questa discussione sarà interessante elencare i migliori 5 adattamenti anime di tutti i tempi, ovvero serie che tutti gli appassionati non possono proprio non guardare almeno una volta nella vita.

I 5 migliori anime manga seinen di tutti i tempi

5) TOKYO GHOUL

Manga Seinen

Una delle serie Seinen che merita di rientrare nella lista. L’adattamento anime realizzato da Studio Pierrot del manga, scritto e disegnato da Sui Ishida, va considerato sicuramente come uno dei migliori anime degli anni 2010.

Gli appassionati delle serie si ritrovano davanti a tantissima azione cruenta delle volte ai limiti della sopportazione. Chi subisce tanto tormento costante sia fisico che psicologico è Ken Kaneki. Parliamo del protagonista, la cui vita cambia drasticamente dopo aver trascorso un po’ di tempo con la ragazza, l’affascinate ma vorace Rize, per la quale provava dei sentimenti.

La serie animata di Tokyo Ghoul mostra il difficile equilibrio tra umani e ghoul che coesistono nella stessa realtà.

4) ONE-PUNCH MAN

Manga Seinen

Probabilmente uno dei migliori anime Seinen che si possano guardare, per via della forte satira che fa sul genere legato ai super eroi. Al centro delle vicende c’è il protagonista, Saitama, un personaggio annoiato che elimina ogni minaccia mostruosa con un semplice pugno. La sua è una forza indescrivibile che finisce renderlo frustrato continuamente. Infatti, non sente più l’emozione e l’adrenalina di combattere una dura battaglia.

La serie animata prodotta da Madhouse, adatta il manga scritto da ONE e disegnato da Yusuke Murata, gode di una qualità grafica incredibile che fa presa sugli appassionati.

3) ERASED

Manga Seinen

Dolore, tristezza, speranza, angoscia, adrenalina, rabbia e gioia. Queste sono le emozioni che meglio caratterizzano l’adattamento anime del manga scritto e disegnato da Kei Sanbe, Erased.

Imperdibile per gli amanti del genere. La qualità e l’effetto presa che gli episodi realizzati dallo studio di animazione A-1 Pictures esercitano, è garantito. Si tratta di una sola stagione che porta al cosiddetto fenomeno noto come “binge-watching” in quanto ogni episodio lascia lo spettatore con un cliffhanger che stimola la curiosità.

Satoru Fujinuma è un 29enne mangaka fallito, che non riesce ad esprimere la sua arte. Lavora come fattorino per la consegna a domicilio di una pizzeria ma è dotato di un talento soprannaturale. Riesce a vedere in brevi flash i momenti precedenti alla morte delle persone. In un certo senso sa cosa accadrà agli altri cerca quindi di evitare tali morti. Tuttavia dopo l’assassinio di sua madre, Satoru viene considerato il colpevole e dovrà dimostrare di non aver commesso tale delitto. Sarà sbalzato indietro nel tempo, alle elementari, quando nella sua città d’origine agisce un pedofilo serial killer.

2) MONSTER

Manga Seinen

Se parliamo di serie anime Seinen non si può non pensare a Monster, e di conseguenza inserirlo nella lista. L’adattamento anime realizzato dallo studio di animazione Madhouse, ripercorre con grande cura e precisione tutti gli eventi narrati nell’omonimo manga del mangaka Naoki Urasawa.

Questa serie anime racconta le vicende del dottor Kenzou Tenma, un neurochirurgo d’élite. Dopo aver deciso di prestare il suo servizio a un ragazzino piuttosto che al sindaco della città si ritroverà senza lavoro con una conseguente discesa sociale.

Il peggio però per il professor Tenma non si limita a questo in quanto successivamente scoprirà che il ragazzino salvato è un assassino sociopatico. Dato che il dottore ha aiutato un assassino decide di sistemare l’errore con le sue mani. Inizia la ricerca al ragazzino per porre fine agli atti sconvolgenti del suo paziente. Si tratta di un inseguimento teso e coinvolgente.

1) BERSERK

Manga Seinen

Il defunto Kentaro Miura ha lasciato in eredità uno dei manga più incredibili esistenti e il suo adattamento animato, andrebbe guardato senza se e senza ma. Berserk, che vedrà il suo sorprendente ritorno, ha ricevuto alcuni adattamenti animati e quello degli anni 90 è quello più forte e intenso.

Di fatto gli appassionati sono totalmente coinvolti nelle vicende di Gatsu, il protagonista principale che ha avuto una vita tutt’altro che facile. Egli vaga senza sosta alla ricerca di vendetta. Il ricorso alla violenza è al centro del manga, come anche l’onnipresenza del male e il destino dell’uomo.