Tra le uscite manga GOEN del 27 maggio 2022, come annunciato sul sito di RW Edizioni, troviamo i primi volumi de Il Duca della Morte e la Domestica Oscura e Golden Day, oltre al volume unico Due Come Noi!!! Sagawa the Hero.

Ecco di seguito le uscite manga GOEN del 27 Maggio, mentre qui potete leggere gli annunci fatti al Napoli Comicon.

Le uscite manga GOEN del 27 maggio 2022

NYU COLLECTION 62 – DUCA DELLA MORTE E LA DOMESTICA OSCURA 1

In una grande villa vive un ragazzo, un aristocratico maledetto da una Strega a “uccidere qualunque cosa tocchi”. Con lui c’è la cameriera Alice, che lo serve, lo accudisce e… lo provoca incessantemente. Al ragazzo non dispiace essere stuzzicato, ma non poter toccare la bella cameriera è così frustrante!

Se sono perfino incapaci di tenersi per mano, come potrà mai il loro amore sbocciare?

Goen è orgogliosa di presentare il manga da cui è stata tratta una serie anime di successo!

B+sc, 200 pp, b/n e col.

€ 5,95

HIRO COLLETION 67 – DUE COME NOI SAGAWA THE HERO

Un nuovo volume del manga cult è qui!

Un volume speciale, in cui ritroveremo l’imbattibile duo composto dal biondo-platinato Takashi Mitsuhashi e dal suo amico Shinji Ito, dai capelli a porcospino.

Ma questa volta i riflettori non sono per i due teppisti (che pure non mancheranno di combinare i soliti disastri, certo…) ma per l’eroico Sagawa!

Dopo ben due decadi, siete pronti a rituffarvi nel mondo dei folli, appassionanti scontri tra teppisti?

12×17, B+sc, b/n

€ 5,95

ACADEMY COLLECTION 1 – GOLDEN DAYS 1

Soma Mitsuya ha 16 anni. Nonostante una madre nevrotica e iperprotettiva, cerca di dedicarsi anima e corpo allo studio del violino e ad accudire il nonno, costretto in ospedale.

Improvvisamente le condizioni del nonno peggiorano, ma prima che il ragazzo possa fare qualcosa, un fortissimo terremoto sconvolge tutto.

Al suo risveglio, Soma si ritrova misteriosamente nel Giappone del 1921…

Una straordinaria opera, caposaldo del genere shonen ad opera del sensei Takao Shigeru, inaugura la nuova linea Academy: grande formato per grandissime emozioni.

15×21, B+sc, 400 pp, b/n

Shojo/Drama/Slice of life

€ 12,50

SAMURAI COLLECTION 19 – LEGGENDA DI ODA SABURO NOBUNAGA 11

Dal pennino del mitico autore della saga di “Ken il Guerriero”, LA LEGGENDA DI ODA SABURO NOBUNAGA racconta le epiche gesta di Oda Nobunaga, famosissimo condottiero che nel XVI secolo guidò vittoriose campagne militari alla conquista del Giappone. La storia si sofferma sulla giovinezza del celebre guerriero, tracciando un ritratto a metà strada tra realtà storica e inventio narrativa, esaltato dai magnifici disegni del maestro Hara, che non mancherà di conquistare sia gli storici fan del sensei, sia i nuovi lettori delle imprese eroiche del “figlio della battaglia”! Ormai a capo del suo clan, Nobunaga deve ora intervenire per evitare un tradimento da parte dei suoi alleati.

12,2×17,8 B+sc, 226 pp, b/n + col

€ 7,50

YOKAY COLLECTION 44 – KARAKURI CIRCUS 44

Nuovo capitolo del capolavoro di Kazuhiro Fujita.

Con l’umanità ormai sotto scacco delle terrificanti marionette e della micidiale e incontrollabile malattia Zonapha, le ultime, flebili speranze risiedono in Narumi, che ormai è diventato un formidabile combattente (ma a che prezzo?), in Shirogane, sempre più provata dal dolore delle battaglie, e in Masaru, su cui grava la maledizione della sua famiglia. Un’epopea che attraversa il tempo sta per arrivare alla sua cataclismatica conclusione.

12×17, B+sc, 192 pp, b/n

€ 5,95

CULT COLLECTION 73 – PRISON EXPERIMENT 7

Undicesimo giorno del gioco della prigionia. Eyama ha passato le informazioni relative al criminale che aveva assalito la figlia di Katsumata pur di vincere il gioco dell’interrogatorio.

Ma questo avrà ripercussioni gravissime su tutti i protagonisti…

15×21, B+sc, 200 pp, b/n

€ 7,50

NYU COLLECTION 63 – LOCKDOWN X SCHOOL 10

Quinta notte dall’inizio del lockdown. L’ultimo, disperato tentativo di fuga degli studenti si scontra con il gigantesco e mostruoso ghoul che si è scatenato e attacca in modo indiscriminato.

Non perdete il finale da urlo di una delle saghe più violente e sanguinolente dell’anno!

Il survival horror premiato come miglior manga nel concorso “This manga is AMAZING!”

12,2×17,8 B+sc, 208 pp, b/n

€ 6,95

DANSEI COLLECTION 69 – FORZA GENKI! 27

Un nuovo volume del manga che ha ispirato uno degli anime sportivi più importanti degli anni Ottanta, conosciuto in Italia con il titolo di “Forza Sugar”, ancora una volta non deluderà tutti i suoi appassionati!

12,2×17,8, B+sc, 184 pp, b/n

€ 6,95

MANWHA COLLECTION EXTRA 4 – BASTARDO 4

Seon Woo-jin è un ragazzo riservato e silenzioso, spesso isolato dai suoi coetanei.

Da bambino ha perso un occhio a causa di un “incidente”.

Il padre di Seon Woo-jin, Dong-soo Seon, è un CEO affermato e ammirato, considerato da tutti quelli che lo conoscono come “una persona retta e onesta”.

Ma Seon Woo-jin teme e disprezza suo padre, in un modo che rasenta la follia…

Arriva in Italia uno sconvolgente webtoon dagli autori di Sweet Home, un thriller/horror a tinte cupissime che vi inchioderà, letteralmente, a ogni pagina

15×21, B+sc, 200 pp, col.

€ 12,50

VAMPIRE COLLECTION 14 – VAMPIRE PRINCESS MIYU 4

Tra le ombre e l’oscurità, a volte è possibile scorgere un barlume pallido: una bellissima fanciulla dallo sguardo triste, sempre accompagnata da un inquietante servitore.

Quale minaccia dovrà affrontare questa volta la malinconica principessa vampira?

Misteriosa, bellissima… un nuovo capitolo della struggente saga della principessa pallida.

12×17, B+sc, 200 pp circa, b/n

€ 5,95

DELITTO E CASTIGO 10

Arriva alla sua tragica conclusione la pubblicazione di “Tsumi To Batsu”, l’elegante adattamento in chiave moderna e ambientata in Giappone del celeberrimo romanzo “Delitto e Castigo” di Dostoevskij. Quale sarà il verdetto finale nei confronti di Miroku, responsabile dell’omicidio di due studentesse?

B+sc, 12,2×17,8, 192 pp, b/n

Seinen/Drama

€ 7,50