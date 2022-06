Funko annuncia una linea esclusiva di Pop a tema anime al SDDC

Il prossimo mese vedrà un evento importante riguardante il tema nerd, e tra i tanti annunci arrivano spesso e quasi sicuramente succose novità.

Successivamente alle spesso malinconiche trasmissioni online per via della pandemia COVID-19, finalmente il tanto atteso Comic-Con di San Diego, arriva nella sua forma migliore, ovvero quella fisica.

Anche se probabilmente saranno adottate misure restrittive, gli appassionati saranno presenti, e tra questi alcuni sono amanti dei Funko Pop.

Da come vedete in calce ci sono sei Funko Pops esclusivi per il SDCC quest’anno che i fan sicuramente vorranno nella loro collezione. I pezzi variano, ma tanti protagonisti a tema anime avranno il loro spazio.

Attack on Titan darà il via alla sua quarta e ultima stagione in “anteprima” con un Funko di Historia. La figure veste con il suo abito reale, quindi siamo sicuri che anche Reiner sarà contento di questo nuovo pezzo.

Anche Boruto: Naruto Next Generations si presenta con una figura di Cho-Cho, mentre Goku richiama gli echi della saga di Dragon Ball Z quando tentò di prendere la patente di guida.

Per quanto riguarda le altre tre figure, Jujutsu Kaisen si farà spazio con un Funko di Yuji Itadori ornato con la sua lama maledetta. Gran Torino porterà la bandiera di My Hero Academia, dato che il SDCC non manca mai di dare risalto all’anime di successo.

Infine, Enmu riceverà un coloratissimo Funko Pop per dare risalto a Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba – Mugen Train, il film anime con ancora più incassi di sempre nel suolo nipponico.

Al momento, queste figure Funko dovrebbero apparire al SDCC e probabilmente avranno un qualche tipo di partner per la vendita al dettaglio, anche se inizialmente usciranno in esclusiva solamente nella fiera.

Hot Topic, Box Lunch, Gamestop e persino Amazon sono noti per condividere le esclusive del SDCC, quindi restate sintonizzati per ricevere ulteriori informazioni su questi oggetti da collezione.

Ancora una volta gli anime confermano il loro successo anche all’interno della più grande fiera americana a tema nerd.

Probabilmente i personaggi arriveranno come sempre anche sul suolo italiano.