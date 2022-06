Astro Boy: Method Animation e Shibuya Productions produrranno un reboot

Thomas Astruc, creatore e regista del franchise di successo mondiale “Miraculous – Tales of Ladybug & Cat Noir”, è pronto per realizzare un reboot di “Astroboy”, una delle serie manga più vendute di tutti i tempi.

Method Animation, il prestigioso gruppo Mediawan Kids & Family che ha realizzato “Miraculous” e “Il piccolo principe”, si unisce a Shibuya per produrre questa nuova ambiziosa serie, che riporta in auge uno dei personaggi più importanti di sempre. Ricordiamo che Astro Boy è stato il primo anime in assoluto.

Astruc dirigerà quindi questa nuova produzione, che sarà CGI-3D comprensiva di 52 episodi della durata di circa 30 minuti. Sebbene “Astro boy” sia una storia ambientata negli anni cinquanta in origine, il reboot promette di essere innovativo, parlando anche dell’impatto di internet sul mondo.

Mediawan e Shibuya hanno dichiarato a proposito:

“La concezione e la struttura dei manga di Tezuka era molto avanzata nel trasmettere un messaggio potente ai lettori di tutto il mondo, che ancora oggi ascoltano il suo eco. Speriamo di riuscire nell’impresa di catturare le nuove generazioni”.

Astruc, che è diventato un uomo importante per la sua creazione di “Miraculous”, una IP originale famosa in tutto il mondo, ha detto di non avere le parole giuste per far capire di quanto Tezuka abbia influenzato la sua vita e il suo lavoro:

“Astro boy” è una cult senza tempo, che è riuscito a mostrare e criticare il futuro come nessuno mai ha mai fatto. Nello strano mondo in cui viviamo oggi, tutti hanno bisogno che Astro boy ritorni!”.

Il creatore-regista ha paragonato l’impatto culturale dell’opera di Tezuka a quello di Victor Hugo e Jack Kirby. “Astro boy ha dato il via al boom dei manga e ha creato l’industria degli anime moderni”, diventando non solo un prodotto di intrattenimento, ma anche un simbolo, un’idea.

Julien Borde, EVP managing director e CCO, ha dichiarato che “La serie in questione è davvero in linea con ciò che amiamo fare alla Method Animation: adattare, creare e riproporre nuove IP, riunendo i migliori talenti internazionali per creare storie che intrattengano e ispirino i bambini e le loro famiglie in tutto il mondo”.