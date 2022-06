Trigun: l’anime ritornerà ufficialmente nel 2023

C’è una novità importantissima per tutti gli appassionati di Trigun. Sembra che Vash the Stampede tornerà con una nuova serie anime l’anno prossimo nel 2023 in Trigun Stampede.

Studio Orange, già noto per aver lavorato su Beastars, Black Bullet e Godzilla Singular Point si occuperà della realizzazione della serie.

Tutti potranno guardare l’arrivo della nuova serie animata di Trigun perché sarà trasmessa in simulcast su Crunchyroll.

L’Anime Expo di quest’anno dovrebbe rilasciare maggiori informazioni sul ritorno di Vash the Stampede.

È passato più di un decennio da quando Trigun e il suo anime hanno fatto il loro debutto con nuovi contenuti. La serie animata di Trigun venne prodotta nel 1998 dallo studio di animazione Madhouse e conteneva 26 episodi. Nonostante siano passati tanti anni la serie continua ad attirare nuovi fan e adesso saranno accontentati.

L’Anime Expo terrà un proprio panel per celebrare la serie in arrivo. Sono confermate alcune delle menti creative che lavoreranno alla nuova serie tra cui:

Il panel stesso si terrà il 3 luglio nell’ambito di “Orange Presents: Studio Panel”. Sarà presente anche il mangaka di Trigun, Yasuhiro Nightow, per supportare la promozione de tanto atteso ritorno di Vash the Stampede.

L’aggiornamento arriva dalla pagina Twitter trigun_anime e di seguito ne riportiamo il contenuto:

25 years after the first anime series, #TRIGUN will

be reborn in 2023 entitled TRIGUN STAMPEDE, produced by the Japan’s best 3D animation

studio Orange (@cg_orange_inc) with an all-new staff and cast. https://t.co/HqMU1s6sMN pic.twitter.com/a0R1TGsnMg

— 『TRIGUN STAMPEDE』アニメ公式 (@trigun_anime) June 17, 2022