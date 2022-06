One-Punch Man: i fan hanno già un cast per il film live-action

One-Punch Man ha un progetto inerente alle grandi sale cinematografiche, e pare che voglia lasciare il segno a Hollywood.

Già da qualche anno è arrivato un annuncio riguardo ad una produzione in live-action dedicata all’epopea di Murata e One, ma era da tanto che non arrivava nessun aggiornamento.

Ora però è stato confermato anche il regista, e gli appassionati hanno saputo che il regista Justin Lin supervisionerà il film per Sony Pictures e Internet sta già creando il cast per il film.

Come sempre il fandom si è diviso e le opinioni pubbliche si stanno sprecando, dando vita a tante congetture e ipotesi sul cast. Alcuni sono già curiosi per il film e altri non ritengono necessario una pellicola del genere.

Quelli più interessati hanno anche già condiviso la loro ipotesi riguardo al cast, scavando e proponendo delle ipotesi davvero geniali per certi versi, e soprattutto divertenti.

Per quanto riguarda il protagonista Saitama, fan come st_johnny_san hanno preso spunto da Batman vs Superman: Dawn of Justice per ispirarsi al protagonista di Lex Luthor. “Una persona che sembra debole esternamente ma fortissima dentro, e che è in grado di portare con fierezza una testa calva… in altre parole, Jesse Eisenberg”.

Naturalmente, altri fan hanno subito optato per il sempreverde Vin Diesel per Saitama, dato il legame con il regista dato che l’attore è presente nella saga di Fast and Furios.

Lin è noto soprattutto per aver diretto i film di Fast & Furious, di cui Diesel è co-protagonista da anni. Sono stati proposti anche altri attori presenti come personaggi centrali all’interno della fortunata saga cinematografica, tra cui Dwayne Johnson, Jason Statham e altri ancora.

Al momento i fan non sanno nulla riguardo l’attore che potrebbe interpretare il protagonista, ma gli appassionati di certo non perderanno colpi al riguardo di ulteriori novità.

L’ultimo aggiornamento del progetto suggerisce che la Sony Pictures vuole avviare la produzione entro la fine dell’anno, quindi lo studio dovrà iniziare il casting tra non molto tempo, e rilasciare forse notizie certe nel corso del 2023.

E se qualcuno di questi attori farà parte del film, fin da subito deve mettersi in forma per assomigliare al potente Saitama.