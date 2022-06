Tra le uscite Panini Marvel Italia in arrivo ad agosto 2022, si segnala il numero 800 della serie italiana di Spider-Man, che segna la conclusione della saga Beyond prima del rilancio con un nuovo numero 1 (801), e l’inizio del crossover tra Thor e Hulk, che proprio come l’Arrampicamuri festeggiano 60 anni in questo 2022.

Inoltre arriva anche il cofanetto di Secret Invasion, in previsione della serie TV in arrivo su Disney+, oltre che il primo volume della nuova serie di She-Hulk, anche lei protagonista di una serie in streaming a partire dal 17 agosto.

Ecco di seguito le uscite Panini Marvel Italia di agosto 2022 come riportate da Anteprima.

Le uscite Panini Marvel Italia di agosto 2022: le serie regolari

FORTNITE x MARVEL: GUERRA ZERO 3

Autori: Christos Gage, Donald Mustard, Sergio Dávila 18 agosto • 17×26, S., 32 pp., col. • Euro 5,00 Contiene: Fortnite x Marvel: Zero War (2022) #3

In ogni numero un codice per riscattare UN OGGETTO ESTETICO bonus in Fortnite!

Prosegue la caccia al Frammento Zero! Nel frattempo, il Dr. Destino trova alleati sull’Isola… • Spider-Man, Shuri e Wolverine al fianco degli eroi di Fortnite! • Giro di boa per la saga scritta da Donald Mustard, Chief Creative Officer di Epic Games, e da Christos “Spider-Man” Gage! • L’evento transmediale dell’anno, in contemporanea mondiale!

AMAZING SPIDER-MAN 91

SPIDER-MAN 800 Autori: Zeb Wells, Mark Bagley, Patrick Gleason, Sara Pichelli, AA.VV. 11 agosto • 17×26, S., 80 pp., col. • Euro 6,90 Contiene: Amazing Spider-Man (2021) #92.BEY, Amazing Spider-Man (2021) #93

Un numero a 80 pagine che non dimenticherete facilmente! • Una doppia celebrazione: il gran finale di Beyond e il numero 800 del quindicinale italiano! • Il destino di Ben Reilly! Monica Rambeau entra in azione! • Inoltre: le Figlie del Drago, Lizard, Slingers e Morbius!

AMAZING SPIDER-MAN 1

SPIDER-MAN 801 Autori: Zeb Wells, John Romita Jr. 25 agosto • 17×26, S., 48 pp., col. • Euro 5,00 Contiene: Amazing Spider-Man (2022) #1

DISPONIBILE CON COPERTINA VARIANT · Euro 7,00

UN NUOVO INIZIO! ROMITA JR. TORNA A DISEGNARE SPIDER-MAN!!

Dopo la fine di Beyond, inizia la nuova serie dedicata a Spider-Man! • Le cose, però, cominciano subito male per il Tessiragnatele, e non soltanto per colpa di Lapide! • Perché Peter Parker si è inimicato la Torcia Umana, Mary Jane e… Zia May?! • Il grande John Romita Jr. fa squadra con lo scrittore di Venom: Origine oscura e Carnage U.S.A.!

HULK VS. THOR: VESSILLI DI GUERRA ALFA

MARVEL MINISERIE 261 Autori: Donny Cates, Martin Coccolo 11 agosto • 17×26, S., 32 pp., col. • Euro 3,00 Contiene: Hulk vs. Thor: Banner of War Alpha (2022) #1

HULK VS THOR: VESSILLI DI GUERRA PARTE 1

Hulk e Thor hanno recentemente subito delle grandi trasformazioni! Ma una cosa resta costante, la loro accesa rivalità! • Misteriose circostanze spingono i due colossi a scontrarsi di nuovo! • Ma il Dio del Tuono riuscirà a trionfare contro un Bruce Banner in grado di controllare la sua rabbia? • Comincia qui un racconto epico in cinque parti per festeggiare i sessant’anni di vita dei due eroi!

THOR 25

PANINI DIRECT – THOR 278 Autori: Donny Cates, Martin Coccolo Agosto • 17×26, S., 48 pp., col. • Euro 5,00 Contiene: Thor (2020) #25

HULK VS THOR: VESSILLI DI GUERRA PARTE 2

Thor contro Hulk!!! • E per il Dio del Tuono si sta mettendo male… • …ma mandare Odino nella psiche di Banner sarà la mossa giusta? • La seconda parte del crossover fra i due titani Marvel!

HULK 7

PANINI DIRECT – HULK & I DIFENSORI 95 Autori: Donny Cates, Ryan Ottley Agosto • 17×26, S., 24 pp., col. • Euro 3,00 Contiene: Hulk (2021) #7

HULK VS THOR: VESSILLI DI GUERRA PARTE 3

Vessilli di guerra, terza parte! • Nel terzo capitolo del crossover tra le serie di Hulk e Thor, Iron Man irrompe sulla scena! • Dotato della nuova armatura Hulkbuster Celestiale di sua ideazione, Tony Stark è convinto di poter catturare il Golia Verde! • Ma a volte quello che non si conosce può fare male…

PUNISHER 3

PANINI DIRECT Autori: Jason Aaron, Jesús Saiz, Paul Azaceta Agosto • 17×26, S., 32 pp., col. • Euro 3,00 Contiene: Punisher (2022) #3

Frank Castle… leader della Mano?! • Per concludere una volta per sempre la sua guerra contro il crimine, Punisher deve trasformare i ninja al suo comando in un esercito inarrestabile… • …e la chiave del suo successo è in un episodio mai narrato del suo passato: il suo primo omicidio! • Intanto, gli Apostoli della Guerra e il loro leader sono pronti a contrattaccare, e il sangue scorrerà a fiumi.

CAPITAN AMERICA 1

PANINI DIRECT – CAPITAN AMERICA 149 Autori: Tochi Onyebuchi, Jackson Lanzing, Collin Kelly, Mattia De Iulis Agosto • 17×26, S., 32 pp., col. • Euro 3,00 Disponibile in versione con cover A e cover B Contiene: Captain America (2022) #0

La nuova era del Discobolo comincia qui! • Si parte con una storia con protagonisti Steve Rogers e Sam Wilson, che segna l’inizio di un capitolo fondamentale nelle storie dei due Capitan America. • C’è una minaccia in arrivo e porta la firma di… Arnim Zola! • L’albo ideale per iniziare a seguire le avventure dell’Avenger a stelle e strisce!

AVENGERS 46

AVENGERS 150 Autori: Jason Aaron, Javier Garrón, James Towe 11 agosto • 17×26, S., 48 pp., col. • Euro 5,00 Contiene: Avengers (2018) #56, Avengers Forever (2021) #6

THOR: LOVE AND THUNDER AL CINEMA A LUGLIO

La Dea del Tuono e Valchiria insieme! • In gioco c’è l’anima di Jane Foster! • Il più sorprendente personaggio del film Thor: Love and Thunder torna a fumetti! • E poi Vibranium Man, un eroe di un mondo in cui Pantera Nera è solo una leggenda.

IRON MAN 21

PANINI DIRECT – IRON MAN 110 Autori: Christopher Cantwell, Ruairi Coleman Agosto • 17×26, S., 32 pp., col. • Euro 3,00 Contiene: Iron Man/Hellcat Annual (2022) #1

Un’avventura con Tony Stark e Patsy Walker protagonisti assoluti! • Hellcat arriva a San Francisco per occuparsi di una casa: un maniero vittoriano lasciatole da sua madre. • L’edificio e i suoi segreti riuniranno Patsy con vecchi amici, come Hedy Wolfe, ma anche con altri che avrebbe preferito dimenticare. • Iron Man e Hellcat fianco a fianco per fronteggiare le fiamme stesse dell’inferno!

FANTASTICI QUATTRO 45

FANTASTICI QUATTRO 430 Autori: Dan Slott, Rachael Stott, Andrea Di Vito 11 agosto • 17×26, S., 32 pp., col. • Euro 3,00 Contiene: Fantastic Four (2018) #44

La fine di tutto ciò che era e che sarà! La battaglia conclusiva della Guerra dei Carnefici! A prescindere da chi vincerà, nulla sarà più lo stesso! • Non è un’iperbole, accadrà veramente. E con conseguenze drammatiche! • Se vi stanno a cuore i Fantastici Quattro e il resto dell’Universo Marvel, non potete perdere questo albo! • Con la partecipazione di Dottor Destino, Silver Surfer e She-Hulk!

VENOM 7

VENOM 65 Autori: Ram V, Bryan Hitch 11 agosto • 17×26, S., 24 pp., col. • Euro 3,00 Contiene: Venom (2021) #7

Lo scontro che stavate tutti aspettando: Venom contro Bedlam! • E nel mezzo una faida tra due motorcycle club! • In tutto ciò dov’è finito Punta di lancia? • Ma soprattutto: chi è l’ospite del simbionte Bedlam?

ELEKTRA 100

PANINI DIRECT – DEVIL & I CAVALIERI MARVEL 131 Autori: Ann Nocenti, Sid Kotian, Declan Shalvey, Stefano Raffaele, AA.VV. Settembre • 17×26, S., 32 pp., col. • Euro 3,00 Contiene: Elektra (2022) #100

Elektra è stata molte cose nella sua breve vita: una pedina, una reietta, una mercenaria! Soprattutto, è stata la donna più pericolosa dell’Universo Marvel! • Tutto ciò che le è accaduto finora, le è valso questo prestigioso traguardo… • …il 100° albo che reca il suo nome e il punto di partenza di quel che verrà! • Ann Nocenti torna nel mondo di Daredevil per occuparsi di Typhoid Mary!

IMMORTAL X-MEN 2

PANINI DIRECT Autori: Al Ewing, Stefano Caselli Agosto • 17×26, S., 40 pp., col. • Euro 5,00 Contiene: X-Men: Red (2022) #1

Dopo S.W.O.R.D., Al Ewing torna a occuparsi di mutanti con il grande Stefano Caselli! • Tra nuovi e vecchi volti, anche Arakko si prepara ad avere i suoi X-Men! • La follia di un sempre più incontrollabile Vulcan! • Il grande segreto di Tempesta!

X-MEN 11

GLI INCREDIBILI X-MEN 392 Autori: Gerry Duggan, Javier Pina 18 agosto • 17×26, S., 32 pp., col. • Euro 3,00 Contiene: X-Men (2021) #10

Phobos e Feilong nascondono molti segreti… • …e uno in particolare sta per essere svelato da Wolverine in una missione suicida! • Rogue e Gambit indagano su Gameworld. • Inoltre, torna in scena Lady Deathstrike!

WOLVERINE 23

PANINI DIRECT – WOLVERINE 427 Autori: Benjamin Percy, Adam Kubert Agosto • 17×26, S., 32 pp., col. • Euro 3,00 Contiene: Wolverine (2020) #20

Tra una resurrezione e l’altra, Logan ha lasciato un po’ di pezzi di sé in giro per il mondo… e ora ha deciso di iniziare a recuperarli! • Peccato che sulla sua strada troverà Deadpool! • E quando di mezzo c’è Wade Wilson, le cose diventano sempre più complicate! • Il ritorno di Adam Kubert ai disegni!

X-FORCE 25

PANINI DIRECT Autori: Benjamin Percy, Robert Gill Agosto • 17×26, S., 32 pp., col. • Euro 3,00 Contiene: X-Force (2019) #27

Dopo gli avvenimenti degli ultimi mesi, l’operato di X-Force e Bestia in particolare è in discussione. • La questione del giorno: dare o meno una nuova chance a Omega Red? • E se credevate che X Lives/Deaths of Wolverine non avrebbe avuto conseguenze… • …vi sbagliavate di grosso! Chiedetelo a Forge!

MARVEL INTEGRALE: THOR 3

Autori: Jason Aaron, Esad Ribic, Nic Klein 18 agosto • 16×21, B., 96 pp., col. • Euro 4,90 Contiene: Thor: God of Thunder (2020) #9/12

THOR: LOVE AND THUNDER AL CINEMA A LUGLIO

Tre Thor contro il Macellatore di Dei! • I Tonanti guidano un manipolo di dei schiavizzati contro la più grande minaccia dei Nove Regni. • Riusciranno a fermare la Bomba Divina? • Inoltre, il ritorno su Midgard del Dio del Tuono.

MARVEL INTEGRALE: SPIDER-MAN DI J.M. DeMATTEIS 19

Autori: J.M. DeMatteis, Mark Bagley, Klaus Janson 25 agosto • 16×21, B., 96 pp., col. • Euro 4,90 Contiene: Spider-Man (1990) #39/40, Amazing Spider-Man (1963) #389/390

La conclusione della trilogia con Electro disegnata da Klaus Janson! • Lo sbarco di J.M. DeMatteis su Amazing Spider-Man, con il Ragno a caccia del Camaleonte! • L’Istituto Ravencroft per pazzi criminali finisce per la prima volta sotto i riflettori! • Direttamente da Maximum Carnage, riecco Shriek!

MARVEL INTEGRALE: GLI INCREDIBILI X-MEN 44

Autori: Chris Claremont, John Romita Jr., Alan Davis 11 agosto • 16×21, B., 96 pp., col. • Euro 4,90 Contiene: Uncanny X-Men (1963) #206/207, New Mutants Annual (1984) #2

Benvenuta, Psylocke! • Un trio di maestri per altrettante storie indimenticabili: Chris Claremont, John Romita Jr. e Alan Davis! • Il ritorno di Freedom Force! Wolverine contro Fenice per la vita di… Selene?! • Inoltre, l’annual dei Nuovi Mutanti che vede l’arrivo di Betsy Braddock tra gli X-Men. Ospite d’onore: Capitan Bretagna!

Le uscite Panini Marvel Italia di agosto 2022: i volumi

SPIDER-MAN: 60 STUPEFACENTI ANNI

Autori: Fabio Licari, Marco Rizzo Agosto • 21×28, C., 144 pp., col. • Euro 18,00 Contiene: Spider-Man: 60 Marvelous Years

Celebriamo sessant’anni di Spider-Man ripercorrendo la sua storia editoriale! • Interviste, retroscena, curiosità, infografiche, immagini rare e molto altro ancora in un unico e imperdibile volume! • Dopo Marvel: 80 meravigliosi anni e Capitan America: I primi 80 anni, un nuovo saggio riccamente illustrato di Fabio Licari e Marco Rizzo. • Da Stan Lee a John Romita Jr., da L’ultima caccia di Kraven a SpiderVerse, da Gwen Stacy a Miles Morales… e molto altro ancora! • Un volume che non può mancare nella libreria di ogni vero Marvel-fan!

SHE-HULK VOL. 1: UNA SUPER EROINA IN CARRIERA

RIPROPOSTA/VARIAZIONE MARVEL COLLECTION Autori: Rainbow Rowell, Rogê Antônio Agosto • 17×26, C., 120 pp., col. • Euro 18,00 Contiene: She-Hulk (2022) #1/5

LA SERIE SHE-HULK: ATTORNEY AT LAW IN ONDA DAL 17 AGOSTO SU DISNEY+

Per Jennifer Walters è tempo di rimettere insieme i pezzi della propria vita. • Ha una carriera da avvocata da ricostruire, amici con cui tornare in contatto (e magari da difendere in tribunale) e nemici… • …be’, di quelli farebbe anche a meno, ma non ha scelta! • Un nuovo inizio, il ritorno di un eroe a lungo ritenuto morto e una minaccia tale da mettere a rischio l’intero Universo Marvel: insomma, una giornata come tante per She-Hulk!

PANTERA NERA VOL. 1: LA LUNGA OMBRA

MARVEL COLLECTION Autori: John Ridley, Juann Cabal Settembre • 17×26, C., 144 pp., col. • Euro 19,00 Contiene: Black Panther (2021) #1/5

BLACK PANTHER: WAKANDA FOREVER AL CINEMA A NOVEMBRE

Un Premio Oscar alle prese con Pantera Nera! • Sovrano, liberatore, leader degli Avengers… ma anche un uomo pieno di risorse come T’Challa può trovarsi in serie difficoltà! • Una spy story che rivoluzionerà il Wakanda scritta da John Ridley (12 anni schiavo) e disegnata dall’acclamato Juann Cabal (All-New Wolverine)! • Un volume che avrà ripercussioni sull’intero Universo Marvel!

SECRET INVASION: GLI SKRULL SONO FRA NOI – COFANETTO

Autori: AA.VV. Settembre • Euro 116,00 Contiene: Secret Invasion voll. 1/4

Lo storico conflitto tra gli eroi della Terra e gli Skrull in unico cofanetto! • La saga Secret Invasion che ha ispirato la serie TV, con tutti gli eroi Marvel! • Dall’arrivo degli Skrull alla loro guerra con i Kree, con i grandi autori del passato: Stan Lee, Jack Kirby, Neal Adams e Roy Thomas! • L’esordio della folle e violenta Skrull Kill Krew, dalla mente di Grant Morrison e Mark Millar, e l’arrivo della famiglia Warner, alieni sotto copertura!

SECRET INVASION VOL. 1 AVENGERS: LA GUERRA KREE-SKRULL

Autori: Roy Thomas, Stan Lee, Neal Adams, Jack Kirby, Sal Buscema Settembre • 18,2×27,7, C., 240 pp., col. • Euro 31,00 Contiene: Fantastic Four (1961) #2, Avengers (1963) #89/97

Agli albori dell’era Marvel, Stan Lee e Jack Kirby inventarono gli Skrull… • Ora, le conseguenze del primo scontro tra i mutaforma e i Fantastici Quattro innescheranno una guerra tra due imperi… con gli Avengers nel mezzo! • Una delle più grandi epopee Marvel con autori di grido e un cast di primissimo piano, da Capitan Marvel a Thor, da Visione a Capitan America! • A pochi mesi dalla scomparsa di Neal Adams, un volume per celebrare la sua indimenticabile arte su Avengers!

SECRET INVASION VOL. 2 SKRULL KILL KREW

Autori: Grant Morrison, Mark Millar, Steve Yeowell, Adam Felber, AA.VV. Settembre • 18,2×27,7, C., 256 pp., col. • Euro 31,00 Contiene: Skrull Kill Krew (1995) #1/5, Dark Reign: New Nation (2009) #1, Skrull Kill Krew (2009) #1/5

Grant Morrison e Mark Millar insieme per una delle più folli serie Marvel di sempre! • Anni fa, degli Skrull vennero trasformati in mucche… ma cosa è successo a chi si è nutrito di quegli animali? • L’esordio del più spietato team Marvel, firmato da Grant Morrison (New X-Men) e Mark Millar (Civil War)! • Inoltre, il sequel inedito in Italia con i disegni di Rob Di Salvo e le cover di Mario Alberti!

SECRET INVASION VOL. 3 SECRET INVASION

Autori: Brian M. Bendis, Leinil F. Yu, Alex Maleev Settembre • 18,2×27,7, C., 264 pp., col. • Euro 32,00 Contiene: Secret Invasion Prologue (2008) #1, Secret Invasion (2008) #1/8, Secret Invasion: Dark Reign (2009) #1

Di chi ti puoi fidare? Da decenni, gli alieni mutaforma Skrull infiltrano delle spie sulla Terra… anche tra i super eroi! Ma adesso è il momento di attaccare! • La raccolta completa della saga-evento firmata dalle superstar Brian M. Bendis (Ultimate Spider-Man) e Leinil F. Yu (X-Men)! • Tradimenti, sacrifici e l’ascesa della Cabala, la versione malvagia degli Illuminati! • Una storia accessibile per vecchi e nuovi lettori, con i più celebri personaggi dell’Universo Marvel!

SECRET INVASION VOL. 4 VI PRESENTO GLI SKRULL

Autori: Robbie Thompson, Nico Henrichon, Mattia De Iulis, Javier Rodriguez Settembre • 18,2×27,7, C., 152 pp., col. • Euro 22,00 Contiene: Meet the Skrulls (2019) #1/5, Road to Empyre: The Kree/Skrull War (2020) #1

I Warner non sono la classica famiglia da sobborgo americano… • …ma sono degli agenti infiltrati Skrull pronti ad attaccare la Terra! • Per la prima volta, la miniserie originale insieme al suo sequel ideale, con il ritorno dei protagonisti e il riassunto dell’antico conflitto tra Kree e Skrull! • Disegni di Nico Henrichon (Dr. Strange), Mattia De Iulis (Jessica Jones)!

LA GUARDIA D’INVERNO: OPERAZIONE SNOWBLIND

PANINI DIRECT Autori: Devin Greyson, Michele Bandini, Ryan Cady, Jan Bazaldua Agosto • 17×26, B., 136 pp., col. • Euro 15,00 Contiene: Widowmaker: Red Guardian and Yelena Belova (2020) #1, Winter Guard (2021) #1/4

Cala l’inverno sul Guardiano Rosso e la Vedova Bianca! Quando Alexei Shostakov e Yelena Belova vanno a caccia di segreti di stato, si ritrovano nel mirino della loro madrepatria! • Ora la Russia ha un nuovo, micidiale super gruppo: la Guardia d’Inverno! • E la squadra ha in serbo un destino terribile per i due traditori! • Ma il gruppo deve prima scoprire i segreti dell’Operazione Snowblind!

SPIDER-WOMAN VOL. 4: IL DIAVOLO È NEI DETTAGLI

PANINI DIRECT – MARVEL COLLECTION Autori: Karla Pacheco, Pere Pérez Settembre • 17×26, C., 112 pp., col. • Euro 18,00 Contiene: Spider-Woman (2020) #17/21

Le storie di Spider-Woman collegate all’evento Devil’s Reign… e non solo! • Il sindaco Wilson Fisk ha dichiarato guerra ai vigilantes in costume, e ovviamente anche il nome della nostra eroina è sulla sua lista. • Prima, però, Jessica Drew scoprirà a proprie spese quanto possa essere pericoloso un set cinematografico! • Tutti i nemici della Donna Ragno sembrano essersi alleati, ma la sua avversaria più temibile potrebbe essere… lei stessa!

CAPITAN MARVEL VOL. 2: LA CADUTA DI UNA STAR

PANINI DIRECT – MARVEL COLLECTION Autori: Kelly Thompson, Annapaola Martello, Carmen Carnero Agosto • 17×26, C., 136 pp., col. • Euro 19,00 Contiene: Captain Marvel (2019) #6/8 (I), #9/11

Capitan Marvel si arruola nella Guerra dei Regni! • L’elfo oscuro Malekith ha invaso la Terra, e Carol Danvers si unisce al Dottor Strange e alla Vedova Nera per combatterlo. • Il mondo scopre il retaggio Kree di Cap, che diventa il nemico pubblico numero uno! • E arriva una nuova supereroina: Star! Il mondo avrà ancora bisogno di Capitan Marvel?

CAPITAN AMERICA VOL. 5: LA RESA DEI CONTI

MARVEL COLLECTION Autori: Ta-Nehisi Coates, Leonard Kirk Agosto • 17×26, C., 112 pp., col. • Euro 18,00 Contiene: Captain America (2018) #26/30

La conclusione dello straordinario ciclo di Ta-Nehisi Coates! • Capitan America è stato accusato di omicidio, incarcerato, e ora è un fuggitivo. • Ora Steve Rogers è pronto per sferrare l’ultimo attacco all’Élite al Potere. • Ma Cap dovrà fare i conti con il suo nemico più pericoloso: il Teschio Rosso!

FANTASTICI QUATTRO VOL 5: PUNTO D’ORIGINE

PANINI DIRECT – MARVEL COLLECTION Autori: Dan Slott, Paco Medina, Sean Izaakse Agosto • 17×26, C., 160 pp., col. • Euro 21,00 Contiene: Fantastic Four (2018) #14/19

I Fab Four alle prese con l’unico viaggio verso l’ignoto mai fatto prima! • Conosciamo il “mondo perfetto” di Spyre… ma sarà davvero perfetto? • Una nuova fiamma (è proprio il caso di dirlo!) per Johnny Storm! • E un incredibilmente ribaltamento dei ruoli per tutti i Fantastici Quattro!

SILK: PERICOLI E MINACCE

PANINI DIRECT Autori: Maurene Goo, Takeshi Miyazawa Settembre • 17×26, B., 112 pp., col. • Euro 18,00 Contiene: Silk (2022) #1/5

Cindy Moon: reporter di giorno, super eroina di notte! • Morsa dallo stesso aracnide che donò i poteri a Peter Parker, Cindy è Silk! • Una nuova storia disegnata dall’autore di Spider-Man Loves Mary Jane e Ghost Spider! • Al suo esordio in Marvel, la romanziera Maurene Goo (I Believe in a Thing Called Love)!

MARVEL MUST-HAVE AVENGERS: ULTRON UNLIMITED

Autori: Kurt Busiek, George Pérez, Stuart Immonen Settembre • 17×26, C., 120 pp., col. • Euro 15,00 Contiene: Avengers (1998) #0, #19/22

Gli Avengers contro il loro nemico più temibile: Ultron! • Questa volta il robot assassino ha fatto l’impensabile, uccidendo barbaramente l’intera popolazione di una piccola nazione europea. Come potranno gli eroi reagire a una tragedia del genere? • Senza contare che, per più di un membro degli Avengers, Ultron è una questione di famiglia… • Una saga fondamentale – la cui influenza è ben percepibile anche nell’Universo Cinematografico Marvel – disegnata da un grande maestro, il recentemente scomparso George Pérez.

MARVEL MUST-HAVE DEADPOOL: IL BUONO, IL BRUTTO E IL CATTIVO

Autori: Gerry Duggan, Brian Posehn, Scott Koblish, Declan Shalvey Settembre • 17×26, C., 168 pp., col. • Euro 15,00 Contiene: Deadpool (2012) #13/19

Una scatenata avventura mai narrata di Deadpool negli anni 70 al fianco di Power Man e di Iron Fist ha inaspettate conseguenze nel presente. • Ma quando il suo passato torna a tormentarlo, il Mercenario Chiacchierone deve chiedere l’aiuto di Capitan America e di Wolverine. • Insieme, i tre saranno protagonisti di una missione dai risvolti drammatici… sempre che riescano a sopportarsi a vicenda! • E se Cap è senza dubbio il “buono”, chi tra Logan e Wade è il “brutto” e chi il “cattivo”?

DEMON DAYS

MARVEL ARTIST Autore: Peach Momoko Settembre • 20,5×31, C., 256 pp., col. • Euro 45,00 Contiene: Demon Days: X-Men (2021) #1, Demon Days: Mariko (2021) #1, Demon Days: Cursed Web (2021) #1, Demon Days: Rising Storm (2021) #1, Demon Days: Blood Feud (2022) #1

L’Universo Marvel e i miti giapponesi si incontrano! • Seguiamo il viaggio della giovane Mariko in un mondo fantastico, popolato da mostri ed eroi che ci sembreranno familiari… • L’opera che ha consacrato la giapponese Peach Momoko come una degli autori del momento! • Nuove e indimenticabili versioni di personaggi come Wolverine, Venom, Thor, la Vedova Nera e altri ancora!

INCREDIBILI AVENGERS VOL. 1: UNA NUOVA UNIONE

PANINI DIRECT – MARVEL DELUXE Autori: Rick Remender, John Cassaday, Oliver Coipel, Daniel Acuña, AA.VV. Agosto • 18,3×27,7, C., 336 pp., col. • Euro 36,00 Contiene: Uncanny Avengers (2012) #1/13, Uncanny Avengers (2012) #8.AU

Il Teschio Rosso vuole scatenare gli esseri umani contro i mutanti… • …ed è in possesso di un’arma decisiva: i poteri psichici di Charles Xavier! • La fondazione di una nuova squadra di eroi composta da Avengers e X-Men! • Tra le pieghe del tempo, intanto, sorgono i figli di Apocalisse: ma saranno degli alleati o dei nemici?

MARVEL GIANT-SIZE EDITION AVX: AVENGERS VS. X-MEN

PANINI DIRECT Autori: AA.VV. Agosto • 20,5×31, C., 400 pp., col., con slipcase • Euro 58,00 Contiene: AvX (2012) #0/12

La Forza Fenice sta per tornare sulla Terra e la sua nuova ospite potrebbe essere la giovane Hope Summers. • Un evento di portata cosmica in merito al quale X-Men e Avengers hanno idee diametralmente opposte. • È vero che il potere assoluto corrompe assolutamente? La risposta a questa domanda potrebbe costare almeno una vita! • Per la prima volta in formato gigante, il più devastante scontro tra eroi Marvel raccontato da Jason Aaron, Brian M. Bendis, Ed Brubaker, Matt Fraction, Jonathan Hickman, Olivier Coipel, Adam Kubert e John Romita Jr.!

MARVEL OMNIBUS: SPIDER-VERSE/SPIDER-GEDDON

Autori: Dan Slott, Olivier Coipel, Giuseppe Camuncoli, Christos Gage, AA.V.V. Ottobre • 18,3×27,7, C., 1376 pp., col., con sovraccoperta • Euro 104,00 Contiene: Free Comic Book Day: Guardians of the Galaxy (2014) #1, Superior Spider-Man (2013) #32/33, Amazing Spider-Man (2014) #4, #7/15, Edge of Spider-Verse (2014) #1/5, Spider-Man 2099 (2014) #5/8, SpiderVerse Team-Up (2015) #1/3, SpiderVerse (2015) #1/2, Scarlet Spiders (2015) #1/3, Spider-Woman (2015) #1/4, Edge of Spider-Geddon (2018) #1/4, Superior Octopus (2018) #1, Spider-Geddon (2018) #0/5, Vault of Spiders (2018) #1/2, Peter Parker: The Spectacular Spider-Man (1976) #311/313, SpiderGirls (2018) #1/3, Spider-Force (2018) #1/3, Spider-Gwen: Ghost Spider (2018) #1/4, Spider-Geddon: Spider-Man Video Comic (2018) #1, Spider-Geddon: Spider-Gwen/Ghost Spider Video Comic (2018) #1, Spider-Geddon: Spider-Man Noir Video Comic (2018) #1

La saga completa con i Ragni del Multiverso uniti contro la casata vampirica gli Eredi! • Gli esordi di Spider-Gwen, Spider-Punk e SP//dr! • Il ritorno di Supadaiman e Leopardon direttamente dalla serie Toei! • Una sezione di 35 pagine inedite con i video comic di Miles, Gwen e Spider-Man Noir!

MARVEL OMNIBUS: MARVEL HORROR

PANINI DIRECT Autori: Steve Gerber, Doug Moench, John Buscema, Gene Colan, AA.VV. Ottobre • 18,3×27,7 C., 1328 pp., col., con sovraccoperta • Euro 104,00 Contiene: Strange Tales (1951) #169/174, #176/177, Supernatural Thrillers (1972) #5, #7/15, Astonishing Tales (1970) #21/24, Dead of Night (1973) #11, Marvel Spotlight (1971) #26, Marvel Chillers (1975) #1/2, Marvel Team-Up (1972) #24, Werewolf By Night (1972) #39/41, Marvel TwoIn-One (1974) #11, #18, #33, #41, #95, Doctor Strange (1974) #48, Incredible Hulk (1968) #244, Fantastic Four (1961) #222/223, Avengers (1963) #185/187, Material from Zombie (1973) #1/10, Haunt of Horror (1974) #2/5, Monsters Unleashed (1973) #11, Bizarre Adventures (1981) #33, Menace (1952) #5, Moon Knight (1980) #21, Tales of Suspense (1959) #14, #20, Strange Tales (1951) #74, #89

I personaggi più spaventosi della Marvel esaltano il sovrannaturale in questo titanico volume che trabocca orrore da ogni pagina! • Una vera bibbia del brivido confezionata dai più noti autori della Casa delle Idee! • Storie e disegni che hanno segnato un epoca, gli anni 70, entrando di diritto nell’immaginario pop! • Preparatevi a incontrare lo Zombie, la Mummia Vivente, il Golem, Fratello Voodoo, Gabriel e tanti altri!

MARVEL MASTERWORKS: SPIDER-MAN VOL. 20

PANINI DIRECT Autori: Dennis O’Neil, Marv Wolfman, John Romita Jr., Frank Miller, AA.VV. Dicembre • 17×26, C., 256 pp., col., con sovraccoperta • Euro 28,00 Contiene:Amazing Spider-Man (1963) #203/212, Amazing Spider-Man Annual (1964) #14

La sfortuna di Peter Parker è ben nota, ma Spider-Man non ha mai avuto tanto… successo come in questo volume! • La Gatta Nera è tornata e la sua relazione di amore-odio con il Tessiragnatele è sempre più torrida, ma Spidey ha anche il tempo di scatenarsi insieme a Dazzler, la mutante diva della Disco. • E ancora: le prime apparizioni di Madame Web e di Hydro-Man, il ritorno di Mesmero e l’esordio di John Romita Jr. come disegnatore regolare di Amazing Spider-Man. • Ciliegina sulla torta: una lunga, mistica avventura insieme al Dr. Strange disegnata da Frank Miller.

MARVEL ACTION: BRIVIDI DA SUPER EROI

Autori: Jeremy Whitley, Gretel Lusky, Seth Smith, Derek Charm, AA.VV. Ottobre • 20,5×28, C., 96 pp., col. • Euro 11,90 Contiene: Marvel Action: Chillers (2020) #1/4

Questa volta le storie Marvel per ragazzi… vi daranno qualche brivido! • Quando Riri Williams e il Dottor Strange scoprono che Iron Man è scomparso dal suo laboratorio, la situazione assume toni sinistri… • Toccherà quindi allo Stregone Supremo e a Ironheart cercare di combattere le tenebre per fermare il malefico piano di Dracula! • Con la partecipazione speciale di Capitan America, Hulk, Venom, Spider-Man e tanti altri!

Le uscite Panini Marvel Italia di agosto 2022: riproposte e ristampe