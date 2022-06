Spy x Family: preordina le figure di Nendoroid di Anya e Loid

Spy x Family al momento è da considerare come la serie animata di punta del programma primaverile del 2022. Non ci sono ormai dubbi nemmeno sull’impennata di successo che la serie di Tatsuya Endo ha registrato da quando ha fatto il suo debutto la prima stagione realizzata da Wit Studio e CloverWorks.

Come spesso accade per le serie manga originali, l’adattamento anime incuriosisce gli spettatori a guardare la serie e quando colpisce particolarmente allora si passa alla lettura del manga.

Questo è accaduto con Spy x Family, che ha registrato record di vendita notevoli in pochissimi mesi.

Per sottolineare il successo della serie, oggi introduciamo le nuove figure Nendoroid di Loid e di Anya! L’aggiornamento arriva dalla pagina ufficiale GoodSmile_US che si può guardare di seguito:

Check out the latest blog for a look at Nendoroid Loid Forger and Nendoroid Anya Forger from "SPY x FAMILY"! The Nendoroids will be available for preorder from the 14th of June! Find out more in the blog below! Read: https://t.co/Gu0aPWs1YT#SPYxFamily #nendoroid #goodsmile pic.twitter.com/Fu2AtkwupL — GoodSmile_US (@GoodSmile_US) June 13, 2022

Le figure Nendoroid si potranno preordinare a partire dal 14 giugno seguendo questo link.

Di seguito riportiamo qualche immagine delle figure:

Come si può vedere le figure riguardano solo la spia Loid e sua figlia telepate Anya. Il prezzo è di 6.500 Yen (circa 50€).

Al momento la prima stagione di Spy x Family sta per concludersi. Negli ultimi episodi Anya sta cercando in tutti i modi di avvicinarsi a Damien e diventare amici per aiutare suo padre nella sua missione speciale. Si chiama operazione Strix e l’obiettivo è fare in modo che il padre di Damien tramuti la situazione tesa tra Westalis e Ostania in un conflitto.

Non sarà chiaramente facile in quanto Loid deve essere sempre attento a non farsi scoprire. Infatti la sua non vera moglie, Yor ha un fratello che lavora nei servizi segreti ed è un diretto nemico che non deve scoprire la vera natura del protagonista.

In verità tutti i componenti della famiglia hanno un segreto di cui nessuno è a conoscenza. Loid e Yor non sanno del potere di ascoltare i pensieri degli altri di Anya. Anya e Loid non sanno che Yor in realtà è un sicario e Anya e Loid non sanno della reale professione di Loid.

Nonostante questo c’è un forte legame tra i tre personaggi. Infatti Anya, che potrebbe aver capito la natura del suo papà adottivo leggendo i suoi pensieri, tiene moltissimo ad aiutare Loid.