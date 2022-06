Spy x Family: avviata l’operazione “dodgeball” dell’episodio 10

Spy x Family è la serie anime del momento che sicuramente primeggia tra tutte le altre serie che hanno debuttato su Crunchyroll nel programma di questa primavera.

D’altronde nonostante il manga godesse di un certo seguito, i numeri sono aumentati improvvisamente e senza sosta proprio dopo la trasmissione dell’adattamento animato. Infatti questo ha condotto i fan alla lettura del manga di Tatsuya Endo decretandone il successo.

Tornando alla serie animata, gli episodi trasmessi fino a questo punto sono nove. Adesso però questa si sta avvicinando alla conclusione fine.

Cosa accadrà nel decimo episodio della serie?

Alla fine del nono episodio, come succede dopo ognuno di questi, è stata condivisa l’anticipazione su quanto accadrà nel decimo episodio della serie.

Nei primi tre appuntamenti i fan hanno conosciuto i tre componenti della famiglia Forger adattarsi sotto lo stesso tetto. In seguito hanno superato la fase iniziale e più complessa che rappresentava lo scopo della spia Loid.

Tutti i componenti della famiglia hanno affrontato le loro sfide che potrebbero mettere in pericolo l’operazione Strix di Twilight. Anya probabilmente ha la responsabilità più importante. Lei infatti ha bisogno di fare del suo meglio per aiutare suo padre per riuscire nella sua missione.

Duque per farlo Anya deve cercare di riuscire a condurre un andamento costante all’Eden Academy. Ogni lezione è ora di estrema importanza.

I suoi primi giorni però cominciano in salita, dopo aver colpito al volto il figlio dell’obiettivo di Loid, Damien Desmond. Dunque nei giorni successivi cerca di fare pace con Damien Desmond scusandosi per quello che aveva fatto.

Tuttavia sembra che avrà qualche problema in più nella prossima lezione in quanto avrà una partita di dodgeball da giocare. Come anticipa l’episodio 10 della serie, potrebbe essere molto più intenso di quello che ci si aspetterebbe all’inizio.

L’insider SpyFamilyManga ha condiviso sulla sua pagina Twitter l’anticipazione dell’episodio 10 che condividiamo di seguito.

SPY x FAMILY Episode 10 Preview pic.twitter.com/n3Ss8wcF8h — SPY x FAMILY🔎 (@SpyFamilyManga) June 4, 2022

L’episodio 10 di Spy x Family si intitola “La grande operazione dodgeball” e anticipa che Anya avrà a che fare con il dodgeball nella sua scuola. Con Damien che ora ce l’ha con lei, sarà tutt’altro che un piacevole esercizio per Anya.

Tutti coloro che si avvicinano adesso alla serie animata di Spy x Family, possono guardare i primi dieci episodi su Crunchyroll sottotitolati in italiano.