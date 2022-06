Pokémon: Hisuian Snow – Online su YouTube l’episodio 2

Pokémon ha pubblicato online l’atteso secondo episodio della nuova web series Hisuian Snow, mentre Il franchise centrale inerente all’anime si sta preparando a raggiungere il suo interessante e incredibile apice: sia Ash Ketchum che Goh stanno per realizzare i propri obiettivi, grazie alle nuove battaglie messe in scena attualmente.

Intanto che le avventure principali proseguono e tanti altri progetti in cantiere sono attualmente in sviluppo, compresi i nuovi videogiochi per Nintendo Switch Scarlatto & Violetto, il franchise è attualmente a lavoro su questa interessante miniserie.

Quest’ultimo lavoro ha come location la vecchia e antica regione vista nel recente videogioco Pokemon Legends: Arceus, ambientato in eventi narrati e accaduti secoli prima dell’attuale linea temporale inerente alle saghe principali a cui abbiamo assistito nel corso degli anni.

Ora con questa nuova serie di fresca pubblicazione, il brand si pone l’obiettivo di narrare alcuni episodi accaduti in quella regione, offrendo il prodotto gratuitamente su YouTube.

Successivamente alla pubblicazione del primo episodio lo scorso mese di maggio, Pokemon: Hisuian Snow recentemente caricato il nuovo episodio intitolato “Riflessi di fuoco nella neve”.

Non ci sono sbalzi temporali e la nuova puntata riprende quello lasciato nel corso dello scorso episodio, dove si vede Alec avvicinarsi a un misterioso Zorua, prima che tante nuove rivelazioni prepareranno al misterioso finale.

In calce vi lasciamo l’episodio Fiery Reflections in Snow, descritto dallo stesso canale così: “Successivamente che i protagonisti sono scivolati dalla scogliera, Alec e Hisuian Zorua uniscono le forze per risalire. Quando Alec torna a casa con un Pokémon al seguito, il padre del ragazzo rimane scioccato.

Pokémon: Hisuian Snow è diretto da Ken Yamamoto per WIT Studio, ed è accompagnato dalle sceneggiature di Taku Kishimoto. I nuovi protagonisti sono disegnati da KURO e le bellissime musiche sono composte da Conisch. Ricordiamo che Pokemon: Hisuian Snow ha ancora un episodio nella sua lista, e sarà quello finale.

Questo terzo e ultimo episodio è previsto il 22 giugno in Giappone, quindi il pubblico non dovrà aspettare molto prima di godersi la conclusione, di questa miniserie davvero interessante dato che esplora il rapporto antico non ancora formatosi tra esseri umani e Pokémon.