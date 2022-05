Pokémon: Hisuian Snow: rilasciato il primo episodio della serie

Il franchise Pokémon è tra i più famosi al mondo e di recente è stata annunciata una nuova serie animata intitolata Pokémon: Hisuian Snow.

Creata nel 1996 da Satoshi Tajiri, parliamo di una delle serie e saghe videoludiche più famose al mondo. Di fatto è incentrato su delle creature immaginarie chiamate “Pokémon”. Tutti gli umani possono catturarli, allenarli e far combattere. Ma bisogna sempre stare attenti all’origine dei Pokémon, perché non nasce come serie animata.

Infatti nasce come coppia di videogiochi sviluppati da Game Freak e pubblicati da Nintendo per la console portatile Game Boy. Soltanto successivamente, dopo aver raggiunto un enorme successo mondiale ha visto la realizzazione di anime, film, manga. Chiaramente molte sono state le campagne di merchandising legate al franchise.

Ma ultimamente Pokémon ha promesso la distribuzione di un anime speciale per celebrare il suo ultimo gioco. E pare proprio che il momento sia arrivato.

Dopo mesi di attesa, tutti gli appassionati potranno guardare Pokémon: Hisuian Snow.

La miniserie ha rilasciato oggi il suo primo episodio su Youtube e i suoi prossimi aggiornamenti promettono di espandere la regione di Hisui come non abbiamo mai visto prima.

Come si può guardare in alto, il debutto di Pokemon: Hisuian Snow è stato rilasciato oggi sul canale ufficiale Youtube di The Pokemon Company.

In poco più di sei minuti, il corto conduce i fan a intraprendere un viaggio. Nel video si vede un ragazzo di nome Alec. Lui arriva nella regione di Hisui in barca. Ad un tratto una lucente Zorua si dirige verso Alec. I due sono sorpresi quando si ritrovano a legare e ad andare d’accordo.

Questo episodio è solo uno dei tanti che usciranno quest’estate. Ovviamente, i fan hanno avuto modo di esplorare l’area da sé già da alcuni mesi. All’inizio di quest’anno, Pokemon Legends: Arceus ha fatto il suo atteso debutto e il gioco open world ha trasformato il franchise.

Qual è la sinossi del primo episodio della serie?