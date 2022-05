Pokémon: in arrivo un nuovo merchandising con Psyduck

Come sappiamo e abbiamo già visto in tantissimi casi il successo di una serie animata o di un manga portano a diffondere il titolo in tantissimi modi. Infatti presto vedremo una novità che riguarderà i Pokémon con l’arrivo di un merchandising su Psyduck!

Quella dei Pokemon è una serie lunghissima, caratterizzata dai cosiddetti mostri tascabili tra i più popolari del mondo. Le generazioni dei Pokémon e degli appassionati legate al franchise sono tantissime.

In mezzo a tutte le diverse generazioni introdotte nel franchise il nuovo merchandising si concentrerà su uno tra i preferiti dai fan. Parliamo di Psyduck.

Anche se Psyduck non ha avuto molto ruolo di rilievo nell’ultima stagione della serie anime, Pokemon Journeys, rimane una delle creature più note e identificative che ha fatto parte del franchising sin dalla prima generazione.

La pagina Twitter di pokejungle ha mostrato le caratteristiche di questo merchandising che condividiamo di seguito:

The Sprayduck teapot is going on sale in Japan! It looks just as cute as its in-game watering can counterpart, but it does cost about $100 USD💦 pic.twitter.com/cvuiEBGDUr

