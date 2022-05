Pokémon incontra Dragon Ball nel nuovo episodio della serie

Pokemon Esplorazioni si è completamente ispirato al franchise di Dragon Ball con la versione di Mega Lucario, per via della sua Mega Spirit Bomb nell’ultimo episodio della serie!

L’ultimo arco narrativo dell’anime ha visto Ash Ketchum cimentarsi nelle battaglie più difficili del franchise affrontate fino ad oggi. L’allenatore si sta facendo strada attraverso un torneo mondiale, affrontando molti nemici del passato per scalare la vetta mondiale.

Lucario è uno dei suoi Pokémon di punta e le ardue battaglie hanno instaurato nei due un forte legame, che ancora oggi continua senza sosta.

Con il protagonista che cerca di entrare nella Top 8 degli allenatori della Master Class all’interno della World Coronation Series, ha deciso insieme a Lucario di affrontare un allenamento molto particolare in cui hanno cercato il Greninja di Ash per alimentare meglio la connessione dell’aura tra loro due.

Grazie ad una battaglia molto impegnativa verso la fine dell’episodio, la Mega Evoluzione di Lucario si rivela più forte che mai e la sua Sfera Aura finisce per alimentare una devastante Mega Spirit Bomb.

Potete vedere la mossa palesemente ispirata da Dragon Ball in calce, come avvistato da @Ockomet su Twitter:

LOOK AT THAT AURA SPHERE!!!! Ash, Lucario and Greninja got so in sync to some training. Destroying that weed with what’s essentially a Spirit Bomb. Lucario is definitely gonna give Raihan a tough time. Also, look at him hugging Ash I- 🥺#anipoke pic.twitter.com/u6WCZZmrvl

— Ocko (@Ockomet) May 4, 2022