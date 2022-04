Pokémon: Esplorazioni sta donando all’attenzione del pubblico l’ascesa di Ash nella World Coronation Series, che a detta del regista dell’anime potrebbe essere una svolta davvero importante per il protagonista.

Infatti durante una recente intervista pubblicata su Spoon2di Magazine il regista Jun Owada, ha rivelato che Ash sarà un avversario davvero ostico da sconfiggere: “Ash diventerà sempre più forte e abile nel corso delle sue lotte, così da diventare uno degli allenatori più forti da battere”.

Questo molto probabilmente indica che riuscirà a superare la Top 8 degli allenatori nella World Coronation Series e arrivare ad affrontare addirittura Dandel, il Campione in carica, regalando uno scontro atteso fortemente dagli appassionati.

Forse il traguardo e vicino e l’abbandono dello storico personaggio anche. Infatti se Ash dovesse vincere il titolo di Campione della World Coronation Series, il riconoscimento più prestigioso nel mondo Pokémon, quest’ultimo potenzialmente potrebbe lasciare a Goh il ruolo da protagonista.

Jun Owada (director) in the July/September 2021 Spoon2di issue about Pokémon Journeys:

“Ash will become more unbeatable as the series goes on”

Even though I would hope Ash loses to Raihan, I think it’s set in stone that he’s going to start to sweep and win his way up #Anipoke

— Raf 🐌🔥 (@ThePokeRaf) April 20, 2022