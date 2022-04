Pokémon Esplorazioni: sinossi e trailer dell'episodio 105 - Si torna a Hoenn

Pokémon Esplorazioni trasporta le avventure di Ash e Goh nuovamente nella regione di Hoenn, una location storica per il franchise. Dopo aver dimostrato il loro valore nel corso degli scorsi episodi, gli allenatori approdano nuovamente nel luogo citato.

Dopo la stenuante battaglia con Lilia dei superquattro di Kalos che ha sancito l’avanzamento nella graduatoria della World Coronation Series, Ash si ritroverà insieme a Goh, trascinato nuovamente in un’avventura al fianco di Chloe, pronta a prendere parte, con la sua Eevee, ad un contest davvero interessante.

Dall’anteprima che potete visionare in calce, la competizione si innalzerà immediatamente, mostrando figure di spicco come Orthilla, il suo Sylveon e un notevole capopalestra.

Insieme alla clip abbiamo la possibilità di leggere anche la sinossi dell’episodio 105, intitolato “Eevee e Sylveon! Un incontro e una Reunion!”.

Nella nuova puntata Chole entra in contatto per la primissima volta con il mondo Pokémon Contest grazie alla sempreverde Orthilla, introdotta nei remake di terza generazione Rubino Omega e Zaffiro Alfa. Questo porta Ash, Goh e gli altri personaggi a Porto Alghepoli, ed è lì che Ash nota un volto conosciuto: Adriano, capopalestra di Ceneride allenatore talentuoso ed esperto di Pokémon di tipo acqua.

Ricordiamo che la trasposizione animata dei Pokémon ha compiuto 25 anni e il web ha voluto omaggiarlo con dei post celebrativi commoventi, interessanti e senza tempo:

Happy 25th anniversary to the Pokémon Anime 🎉🎂 25 years of exciting adventures & battles. 8 regions, 16 companions, 23 movies and almost 1200 episodes. This series means very much to me! Thank you ❤️#anipoke #anipoke25 #アニポケ25 #アニポケ #アニポケ25周年 #pokemon pic.twitter.com/aT5ffgiUsg — Kilumi (@Kilumy) March 31, 2022

Exactly 25 years ago a story began… a story that would touch more peoples lives than anyone would’ve thought possible… a story that my life wouldn’t be the same without. This is the story of Ash and Pikachu. Today we celebrate the 25th anniversary of the Pokémon anime! #anipoke pic.twitter.com/9MqueX6Ntt — Anipoke Hub 🏆🔥 (@AnipokeHub) April 1, 2022

“Good friendships last forever, even though friends don’t always stay together.” 🌅 One thing we can all take from 25 years of the anime. Seeing Ash form bonds with Pokémon and people has been a joy! #アニポケ25 #Anipoke25pic.twitter.com/1A1SAXxIFe — ☘️ Seán ☘️ (@Sapphire_Eon) April 1, 2022

Happy 25th Anniversary to the Pokémon Anime! It has now been 25 years of this incredible journey, and it’s still going strong! Thank you, Anipoke, for being so wonderful, and for being such a huge part of my life. Thank you for everything. pic.twitter.com/UNjBqrlqZ4 — Angel (@Games23_) April 1, 2022

A proposito di Pokémon Esplorazioni

In Giappone la serie ha debuttato su TV Tokyo il 17 Novembre 2019 con il titolo Pocket Monsters per la regia generale di Daiki Tomiyasu (Sole & Luna) e le animazioni dello studio OLM.

Maki Odaira (Sole e Luna) dirige la serie, il veterano Kunihiko Yuyama fa da supervisore, Shoji Yonemura (Hunter x Hunter) coordina le sceneggiature, Shuhei Yasuda (Sole e Luna) si occupa del character designer e Yuki Hayashi compone la colonna sonora.

Gli scrittori degli episodi includono Reiko Yoshida (A Silent Voice, K-On!), Shoji Yonemura, Deko Akao, Jun’ichi Fujisaku, Michihiro Tsuchiya, Touko Machida, Yuka Miyata, Aya Matsui, Atsuhiro Tomioka e Akemi Omode

In Italia è considerata la stagione 23 dell’anime del 1997 ed è arrivata con il titolo Pokémon Esplorazioni: la serie; va in onda su K2 dal 29 Agosto 2020