Le uscite Panini Marvel, Panini Comics e Disney del 16 giugno: le novità

Tutte le uscite Panini Marvel, Panini Comics e Disney della settimana del 16 giugno, direttamente dal sito Panini; le novità della casa editrice.

Le uscite Panini Marvel del 16 giugno 2022

Amazing Spider-Man Classic 1

Autori: Jack Kirby, Steve Ditko, Stan Lee

Data di uscita: 16 giu 2022

Contiene: Amazing Spider-Man (1963) #1/38, Amazing Fantasy (1962) #15, Amazing Spider-Man Annual(1964) #1/2, Strange Tales Annual (1962) #2 (I), Fantastic Four Annual (1963) #2 (II)

89,00 €

1962-2022: le celebrazioni dei sessant’anni di Spider-Man cominciano qui!

Un mega-libro con tutte le storie della mitica coppia Lee/Ditko e i contributi di Kirby al Ragno!

I primi racconti che hanno forgiato il mito di uno dei personaggi più amati di sempre!

Una sezione di extra in appendice con chicche rarissime!

Venom: King in Black 8

MARVEL COLLECTION

Autori: Ryan Stegman, Iban Coello, Donny Cates, Kev Walker

Data di uscita: 16 giu 2022

Contiene: Venom (2018) #31/35

21,00 €

La conclusione del ciclo di Donny Cates e Ryan Stegman, una saga che ha già fatto la storia di Venom!

Lo scontro finale con Knull, il terrificante Dio dei Simbionti, arrivato sulla Terra con il suo esercito.

Eddie Brock affronta la sfida più dura di tutta la sua vita, ma questa volta non è solo.

Una storia sconvolgente: niente sarà più come prima per Venom!

Black Widow: La Lama che Uccide 3

Marvel Collection

Autori: Kelly Thompson, Rafael De Latorre, Rafael Pimentel, Elena Casagrande

Data di uscita: 16 giu 2022

Contiene: Black Widow (2020) #11/15

16,00 €

Le nuove, entusiasmanti storie della Vedova Nera!

Con il fiato di Apogee sul collo, Natasha Romanoff continua a provare a diventare l’eroina di cui San Francisco ha bisogno.

Il campo si affolla di volti nuovi, come i Gemelli, e di figure provenienti da un passato che Natasha Romanoff avrebbe volentieri dimenticato, come la Lama Vivente!

Una storia che fa luce sui trascorsi della Vedova e sui tempi di Madripoor!

Marvel Integrale: Gli Incredibili X-Men 42

Autori: John Romita Jr., June Brigman, Chris Claremont, Rick Leonardi

Data di uscita: 16 giu 2022

Contiene: Uncanny X-Men (1963) #200/201, Marvel Fanfare (1983) #33

4,90 €

L’epocale numero 200 di Uncanny X-Men con il processo al Signore del Magnetismo… e il destino di Charles Xavier!

Diamo il benvenuto al piccolo Nathan Summers… il futuro Cable!

Tempesta e Ciclope si sfidano per la leadership del gruppo!

Inoltre, una rarissima X-avventura scritta da Chris Claremont con la squadra al gran completo!

Venom 5

Venom 63

Autori: Bryan Hitch, Al Ewing

Data di uscita: 16 giu 2022

Contiene: Venom (2021) #5

3,00 €

Il piano dell’enigmatico Meridius inizia a prendere forma!

Torna Eddie Brock, ma in quale forma stavolta?

Lo scatenato Bedlam fa il suo ingresso in scena!

Preparatevi per una… festa in giardino?!

Capitan America/Iron Man 4

Capitan America 147

Autori: Derek Landy, Ángel Unzueta

Data di uscita: 16 giu 2022

Contiene: Captain America/Iron Man (2021) #4

3,00 €

Steve Rogers e Tony Stark fianco a fianco in un’imperdibile avventura!

Mentre si svelano segreti, bugie e sinistre motivazioni, Capitan America e Iron Man devono creare un’improbabile alleanza con i loro nemici.

La minaccia ha la forma del Myrmidon e probabilmente non è qualcosa all’altezza degli sforzi dei Paladini.

Lo scontro con il Supervisore si avvicina!

Iron Man 19

Iron Man 108

Autori: Cafu, Christopher Cantwell

Data di uscita: 16 giu 2022

Contiene: Iron Man (2020) #19

3,00 €

Korvac è tornato ed è pronto allo scontro finale!

Dismessi i panni del Dio del Ferro, Iron Man si trova di nuovo faccia a faccia con colui che ha dato origine alle sue più recenti vicissitudini.

Stavolta, però, non ci sono Space Friends su cui contare o un potere cosmico che possa elevarlo a creatura divina!

L’epocale conclusione di I libri di Korvac!

Hulk 5

Hulk e i Difensori 93

Autori: Ryan Ottley, Donny Cates

Data di uscita: 16 giu 2022

Contiene: Hulk (2021) #5

3,00 €

Continua la nuova serie firmata dal dream team composto da Donny Cates e Ryan Ottley!

Mentre il presidente Thunderbolt Ross scatena un inferno radioattivo, l’Astronave Hulk di

Bruce Banner affronta la sua prova più dura…

…e stavolta potrebbe cedere alla pressione!

Bruce pensa che il suo controllo su Hulk sia ora assoluto, ma se si sbagliasse?

Avengers 44

Avengers 148

Autori: Juan Frigeri, Aaron Kuder, Jason Aaron

Data di uscita: 16 giu 2022

Contiene: Avengers (2018) #54, Avengers Forever (2021) #4

5,00 €

Tocca a un nuovo gruppo di Avengers sorgere dalle ceneri!

Monte Avengers è sotto assedio e in fiamme…

…e di tutti i Deathlok giunti in questo universo ne resta uno solo.

Intanto, su Terra-818, è tempo del ritorno delle Dee del Tuono!

Thor 23

Thor 276

Autori: Donny Cates, Nic Klein

Data di uscita: 16 giu 2022

Contiene: Thor (2020) #23

3,00 €

La drammatica conclusione della saga del dio dei Martelli!

La brutale resa dei conti fra Thor e il letale avversario!

Riuscirà a trionfare senza Mjolnir al suo fianco?

Nulla sarà più come prima nella vita del Tonante…

Fantastici Quattro 43

Fantastici Quattro 428

Autori: Javier Rodriguez, Dan Slott

Data di uscita: 16 giu 2022

Contiene: Fantastic Four: Trial of the Watcher (2022) #1

3,00 €

Il processo dell’Osservatore: la storia che potrebbe dannarlo per sempre!

In tutto il Multiverso c’è solo un mondo che Uatu ha evitato di osservare… uno che non ha mai desiderato vedere!

Una rivelazione che potrebbe cambiare ogni cosa nell’universo!

Ospiti d’onore: i Fantastici Quattro, Galactus e Silver Surfer!

Amazing Spider-Man 87

Spider-Man 796

Autori: Jed Mackay, Anthony Piper, C.F. Villa, Zé Carlos

Data di uscita: 16 giu 2022

Contiene: Mary Jane & Black Cat Beyond (2022) #1, Devil’s Reign: Spider-Man (2022) #1

6,00 €

Uno speciale numero di 64 pagine con una storia legata a Devil’s Reign!

Scoprite cos’è successo a Ben Reilly quando ha incontrato… la Rosa!

Inoltre, un racconto di Mary Jane e della Gatta Nera che per la prima volta fanno squadra!

Chi affronteranno? Il conte Luchino Nefaria in persona!

Marvel 1602 – Edizione Definitiva

Autori: Jeff Parker, Neil Gaiman, Andy Kubert, Peter David, AA.VV.

Data di uscita: 16 giu 2022

Contiene: Marvel 1602 (2003) #1/8, Marvel 1602: New World (2005) #1/5, Marvel 1602: Fantastick Four (2006) #1/5, Spider-Man 1602 (2009) #1/5

66,00 €

Torna disponibile il prestigioso volume realizzato per il decennale di 1602, con le quattro miniserie che compongono l’affascinante affresco medievale della Marvel!

Oltre all’opera originale e al suo seguito, Il Nuovo Mondo, ecco I Quattro del Fantastick e Il Ragno.

Un’edizione imperdibile per un progetto senza tempo!

Dal genio di Neil Gaiman (Sandman) e Andy Kubert (Wolverine: Origini), con la collaborazione di Peter David (Incredibile Hulk), Jeff Parker (Thunderbolts) e tante altre grandi firme!

Le uscite Panini Comics del 16 giugno 2022

Star Wars 16

Autori: Ramon Rosanas, Raffaele Ienco, Charles Soule, Greg Pak

Data di uscita: 16 giu 2022

Contiene: Star Wars (2020) #17, Darth Vader (2020) #16

5,00 €

Il prossimo atto della guerra fra Luke e Darth Vader si gioca nei cieli e nello spazio: Ala-X contro TIE. Ribelli contro Impero. Figlio contro padre. Inoltre, anche Ochi di Bestoon dovrà lottare per la sopravvivenza, e lo farà contro un traditore che si annida tra le file Imperiali…

Jupiter’s Legacy: Requiem 1

Autori: Mark Millar, Tommy Lee Edwards, Matthew Dow Smith

Data di uscita: 16 giu 2022

Contiene: Jupiter’s Requiem (2021) #1/6

23,00 €

Torna una delle creazioni più acclamate di Mark Millar! Chloe e Hutch si sono sposati e hanno avuto dei figli. I super eroi, in armonia con l’umanità, hanno creato un mondo perfetto, un paradiso in Terra. Ma c’è qualcosa che non quadra, e quando i nemici dei Sampson fanno la propria mossa, la posta in gioco diverrà altissima.

La Guardia dei Topi: Il Custode della Civetta e Altre Storie

Autori: David Petersen

Data di uscita: 16 giu 2022

Contiene: Mouse Guard – The Owlhen Caregive & Other Tales

12,00 €

David Petersen arricchisce l’universo della Guardia dei Topi con tre storie su come chiunque possa diventare grande facendo le scelte giuste a tempo debito. In tavole suggestive come il più prezioso codice miniato, scoprirete nuove sfumature di un mondo carico di fascino e pluripremiato dalla critica.

Le uscite Panini Disney dal 16 al 22 giugno 2022

Topodissea

Disney Deluxe 36

Autori: Donald Soffritti, Roberto Gagnor

Data di uscita: 17 giu 2022

16,90 €

In questo volume sono raccolti i due episodi di Topodissea – Il Ritorno del Topolinide, I Viaggi di Topodisseo e Topolitaca!, usciti su Topolino 3272 e 3273 nel 2018, scritti da Roberto Gagnor e disegnati da Donald Soffritti. La storia (narrata da Pippomero) ripercorre le vicende di Topodisseo, Paperiloco e dello stesso Pippomero che da dieci anni vagano per i mari della Grecia Papera dopo la guerra coi Bassottidi, impossibilitati a tornare nella loro Topolitaca, in un omaggio divertente e appassionante al poema omerico. Nelle ricche pagine editoriali, i due autori stessi approfondiscono la genesi dell’opera. Copertina inedita di Ivan Bigarella.

Frozen Magazine 78

Con nastro per ballare di Frozen

Data di uscita: 18 giu 2022

Contiene: Con nastro per ballare di Frozen

4,90 €

Estatissima

Disneyssimo 107

Autori: AA.VV.

Data di uscita: 20 giu 2022

4,00 €

Torna il classico e longevo pocket da spiaggia, tutto a tema estivo, con grandi storie come Zio Paperone e la vacanza senza speranza, scritta da Giorgio Salati e disegnata da Giorgio Cavazzano, in cui Paperone è “costretto” a interrompere i suoi affari per una settimana, trasferendosi alla fattoria di nonna papera mentre i nipoti mandano avanti il deposito. Ma protagonisti sono anche i Bassotti, Indiana Pipps, Archimede e Topolino.

Disney Big 171

Autori: AA.VV.

Data di uscita: 20 giu 2022

6,50 €

Il “gigante del fumetto Disney” apre questo mese con una bella avventura scritta da Jerry Siegel e disegnata da Giorgio Bordini: Topolino e lo showboat, dove vedremo Gambadilegno affrontare un piano criminale ma furbissimo, per condurre i suoi traffici in acque territoriali. E sempre a opera di due grandi maestri Disney, i lettori troveranno anche Tip e Tap e il rapinatore solitario, scritta da Abramo Barosso e Giampaolo Barosso e disegnata da Sergio Asteriti.

Paperino e i Giochi d’Acqua

Disney Mix 17

Autori: AA.VV.

Data di uscita: 21 giu 2022

9,50 €

Estate significa una bella… gara di spruzzi! Rinfresca i pomeriggi assolati con i tuoi amici con il blaster ad acqua di PK in due versioni di colore e decora la tua stanza con il mega poster!

Cars Magazine 171

Con la macchinina di Beaufort o di Sherif

Data di uscita: 22 giu 2022

Contiene: La macchinina di Beaufort o di Sherif

4,90 €