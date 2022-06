Le uscite Panini Marvel, Panini Comics e Disney del 9 giugno: le novità

Tutte le uscite Panini Marvel, Panini Comics e Disney della settimana del 9 giugno, direttamente dal sito Panini; le novità della casa editrice.

Come ogni settimana, vi riportiamo questa volta le prossime uscite Marvel, Panini Comics e Disney del 9 giugno, direttamente dal sito Panini.

Le uscite Panini Marvel del 9 giugno 2022

Devil’S Reign: Il Pugno di Fisk

Autori: Nico Leon, Collin Kelly, Zac Thompson, Jackson Lanzing, AA.VV.

Data di uscita: 9 giu 2022

Tipo prodotto: Fumetti

Pagine: 168

Formato: 17X26

Contiene: Devil’s Reign: Winter Soldier (2022) #1, Devil’s Reign: Superior Four (2022) #1/3, Devil’s Reign: Villains for Hire (2022) #1/3

Rilegatura: Brossurato

Interni: Colori

ISBN: 9788828713951

16,00 €

Le mani di Kingpin sulla città!

Storico capo della criminalità di New York e da tempo sindaco della città, Wilson Fisk ha un obiettivo chiaro: annientare i supereroi.

Il piano criminoso di Kingpin, sposato da poco con Typhoid Mary, ha bisogno del coinvolgimento di un gruppo speciale di criminali, i Thunderbolts, e svariati… Dottor Octopus!

Con il Soldato d’Inverno a caccia di informazioni sul proprio passato tra i dossier di Kingpin!

Darkhawk: In Volo

Autori: Kyle Higgins, Juanan Ramirez, Andrea Di Vito, Dan Abnett, AA.VV.

Data di uscita: 9 giu 2022

Tipo prodotto: Fumetti

Pagine: 160

Formato: 17X26

Contiene: Darkhawk: Heart of the Hawk (2021) #1, Darkhawk (2021) #1/5

Rilegatura: Brossurato

Interni: Colori

ISBN: 9788828713906

16,00 €

Un volume che celebra il trentennale di Darkhawk, con le sue storie passate, presenti e future!

Danny Fingeroth e Mike Manley riprendono il loro eroe urbano che viene dallo spazio!

Debutta qui Connor Young, il nuovo Darkhawk, in una saga che ha già fatto parlare di sé!

Ospite speciale: un certo amichevole Spider-Man di Brooklyn!

Marvel-Verse: Thor

Autori: Louise Simonson, Chris Samnee, Roger Langridge, Andrea Di Vito, AA.VV.

Data di uscita: 9 giu 2022

Tipo prodotto: Fumetti

Pagine: 128

Formato: 15X23

Contiene: Thor: The Mighty Avenger (2010) #1/2, Marvel Adventures Super Heroes (2008) #7, Marvel Adventures Super Heroes (2010) #19 (I), Thor: Crown of Fools (2013) #1, Thor: Where Walk the Frost Giants (2017) #1

Rilegatura: Brossurato

Interni: Colori

ISBN: 9788828713821

9,90 €

È alto, biondo, fortissimo, persino immortale, e ha un martello che lo rende ancora più potente. È Thor, il dio del Tuono!

Proviene da Asgard e giunge sulla Terra per proteggere gli innocenti e combattere le più epiche battaglie che la millenaria storia dei Dieci Regni abbia mai visto!

Sei storie con protagonista Thor e il suo incredibile martello Mjolnir!

Un volume pensato per i lettori più giovani, ma ideale anche per chi volesse leggere alcune delle migliori storie sul figlio di Odino!

Marvel Must-Have Wolverine

Autori: Frank Miller, Chris Claremont

Data di uscita: 9 giu 2022

Tipo prodotto: Fumetti

Pagine: 112

Formato: 17X26

Contiene: Wolverine (1982) #1/4

Rilegatura: Cartonato

Interni: Colori

ISBN: 9788828713302

15,00 €

La prima avventura in solitaria di Wolverine!

Logan si è preso una vacanza dagli X-Men, ma quando scopre il fato che attende la sua amata Mariko si mette in viaggio per il Giappone… solo per venire sconfitto e umiliato dal di lei padre, Lord Shingen.

Una volta toccato il fondo, riuscirà Logan a risollevarsi, sopravvivere ad attacchi e tradimenti e riscattare il proprio onore?

Due giganti dei comics come Chris Claremont (Uncanny X-Men) e Frank Miller (Daredevil) gettano una nuova luce sull’artigliato mutante canadese e lo trasformano nell’icona che è ancora oggi.

Marvel Must-Have Spider-Man: Torment

Autori: Todd McFarlane

Data di uscita: 9 giu 2022

Tipo prodotto: Fumetti

Pagine: 136

Formato: 17X26

Contiene: Spider-Man (1990) #1/5

Rilegatura: Cartonato

Interni: Colori

ISBN: 9788828713289

15,00 €

Lizard è scatenato, e solo Spider-Man può fermarlo!

Per farlo, Peter Parker dovrà intraprendere un viaggio nei recessi più oscuri della Grande Mela.

Per farlo, Peter Parker dovrà intraprendere un viaggio nei recessi più oscuri della Grande Mela. Ma quali sono le motivazioni dietro la sete di sangue del suo avversario? E soprattutto: è pronto il Tessiragnatele ad affrontare la risposta a tale domanda?

Una storia drammatica, un caso editoriale, un punto di svolta per la Marvel, per Todd McFarlane e per il fumetto supereroistico. Insomma, un vero e proprio must-have!

X-Men Legends: Mostri 3

MARVEL COLLECTION

Autori: Louise Simonson, Chris Claremont, Walt Simonson, Bill Sienkiewicz

Data di uscita: 9 giu 2022

Tipo prodotto: Fumetti

Pagine: 104

Formato: 17X26

Contiene: X-Men Legends (2021) #10/12, Chris Claremont Anniversary Special (2020) #1

Rilegatura: Cartonato

Interni: Colori

ISBN: 9788828713876

16,00 €

I grandi autori del passato ritornano per raccontare momenti mai visti della saga degli X-Men!

Chris Claremont e Scot Eaton svelano l’origine di Excalibur. Dan Jurgens ci riporta agli anni 90 e racconta i piani segreti di Sinistro!

Louise e Walt Simonson ci conducono tra i tunnel dei Morlocks!

Inoltre: un inedito tributo ai cinquant’anni di carriera di Chris Claremont, con Bill Sienkiewicz e tanti altri!

Dark Ages: Il Nuovo Medioevo

MARVEL COLLECTION

Autori: Iban Coello, Tom Taylor

Data di uscita: 9 giu 2022

Tipo prodotto: Fumetti

Pagine: 160

Formato: 17X26

Contiene: Dark Ages (2021) #1/6

Rilegatura: Cartonato

Interni: Colori

ISBN: 9788828713845

19,00 €

Le armature si fermano. I lanciaragnatele si bloccano. Gli androidi si spengono. Come sarebbe l’Universo Marvel… senza elettricità?

L’umanità deve ripartire grazie ai suoi eroi: gli X-Men, Spider-Man e un manipolo di Avengers lottano per il futuro!

Tom Taylor (All-New Wolverine) crea un nuovo universo alternativo dove tutto può succedere!

Tom Taylor (All-New Wolverine) crea un nuovo universo alternativo dove tutto può succedere! Un’attesissima saga firmata dall’astro nascente Iban Coello (Venom) e consigliata a lettori vecchi e nuovi!

Le Potenti Valchirie: Si Scatena l’Inferno

MARVEL COLLECTION

Autori: Mattia de Iulis, Erica D’Urso, Jason Aaron, Torunn Grønbekk

Data di uscita: 9 giu 2022

Tipo prodotto: Fumetti

Pagine: 120

Formato: 17X26

Contiene: Mighty Valkyries (2021) #1/5

Rilegatura: Cartonato

Interni: Colori

ISBN: 9788828713838

Il prodotto è consegnabile nei seguenti paesi: Italia, San Marino

Spedito da: Magazzino fumetti, libri e riviste

16,00 €

Loki chiede a Jane Foster di aiutarlo contro una bestia mitologica scatenata su Midgard…

…e la Valchiria scopre che alle sue calcagna c’è anche Kraven il Cacciatore!

…e la Valchiria scopre che alle sue calcagna c’è anche Kraven il Cacciatore! Entra in scena un’altra Valchiria, Rúna!

Inoltre, cosa sta succedendo a Hel? E quali sono i piani di Karnilla e Hela

Marvel Giant-Size Edition Secret Wars

Autori: Jonathan Hickman, Esad Ribic, Paul Renaud

Data di uscita: 9 giu 2022

Tipo prodotto: Fumetti

Pagine: 312

Formato: 20.5X31

Contiene: Secret Wars (2015) #1/9, Free Comic Book Day: Secret Wars (2015) #1

Rilegatura: Cartonato, cofanetto

Interni: Colori

41,00 €

Il Multiverso non esiste più, ci sono solo la Terra dove abitano i super eroi e quella delle loro controparti Ultimate.

E quando anch’esse si scontreranno distruggendosi a vicenda, dalle macerie sorgerà il pianeta-patchwork noto come Battleworld, dominato da un dispotico dio-sovrano: il Dottor Destino!

Qualcuno, però, ricorda la realtà come dovrebbe essere, ed è disposto a tutto per rimettere le cose a posto.

Il capolavoro del genio visionario di Jonathan Hickman e di Esad Ribic per la prima volta in un lussuoso e imperdibile volume deluxe in formato gigante.

Fantastici Quattro 4

La Cosa vs. l’Immortale Hulk

MARVEL COLLECTION

Autori: Greg Smallwood, Paco Medina, AA. VV., Dan Slott, Gerry Duggan

Data di uscita: 9 giu 2022

Tipo prodotto: Fumetti

Pagine: 112

Formato: 17X26

Contiene: Fantastic Four (2018) #12/13, Fantastic Four: 4 Yancy Street (2019) #1, Fantastic Four: Negative Zone (2019) #1

Rilegatura: Cartonato

Interni: Colori

ISBN: 9788828713388

16,00 €

Ben e Alicia sono finalmente in luna di miele: cosa potrebbe andare storto?

Lo scontro tra la Cosa e l’Immortale Hulk sulle spiagge caraibiche!

Un nuovo viaggio dei Fantastici Quattro dove non sono mai stati prima!

Inoltre, un tuffo nel passato per Ben Grimm…

Amazing Fantasy: L’Isola del Mistero

Autori: Kaare Andrews

Data di uscita: 9 giu 2022

Tipo prodotto: Fumetti

Pagine: 144

Formato: 20.5X31

Contiene: Amazing Fantasy (2021) #1/5

Rilegatura: Cartonato

Interni: Colori

ISBN: 9788828711292

30,00 €

Diverse, amatissime versioni di Capitan America, Spider-Man e Vedova Nera vengono strappate alle loro epoche…

…e finiscono su una misteriosa isola di un mondo dove tutto è possibile!

Un grande omaggio alla fantascienza e al fantasy vintage in un volume autoconclusivo!

Una nuova pietra miliare da Kaare Andrews (Spider-Man: Il regno)!

Le uscite Panini Comics del 9 giugno 2022

Magic: The Gathering 1

Autori: Jed Mackay, Ig Guara

Data di uscita: 9 giu 2022

Tipo prodotto: Fumetti

Pagine: 144

Formato: 17X26

Contiene: Magic: The Gathering (2021) #1/5

Rilegatura: Cartonato

Interni: Colori

17,00 €

Direttamente dal mondo di Magic: The Gathering! Nel multiverso, chi ha ricevuto l’abilità di accedere alla magia può viaggiare attraverso le realtà. Questi viandanti dimensionali sono ora sotto attacco. I tentativi di uccidere Ral Zarek, Vraska e Kaya scuotono la città di Ravnica, e la vita di Jace Beleren è in grave pericolo. È l’inizio di una serie di eventi che minaccia non solo le Gilde, ma l’intero universo di Ravnica. I Planeswalker dovranno lottare contro il tempo per impedire la fine di tutto…

Star Wars Romanzi: L’Alta Repubblica – Prima del Disastro

Autori: Justina Ireland

Data di uscita: 9 giu 2022

Tipo prodotto: Fumetti

Pagine: 264

Formato: 14.7X18.8

Contiene: Star Wars: The High Republic – Mission to Disaster

Rilegatura: Cartonato

Interni: Colori

ISBN: 9788828714132

20,00 €

I Jedi credono che i predoni Nihil siano sul punto di essere sconfitti una volta per tutte. Quale periodo migliore perché il Cavaliere Jedi Vernestra Rwoh possa addestrare il Padawan Imri Cantaros? Ma un attacco Nihil a Port Haileap, in cui viene rapita Avon Starros, apre a tutti gli occhi sulla realtà dei fatti. Riusciranno Vern e Imri a trovare la loro amica prima che avvenga il disastro? Un nuovo romanzo per tutte le età dall’acclamata scrittrice di Una prova di coraggio.

Star Wars – La Guerra dei Cacciatori di Taglie vol. 4

Autori: David Baldeon, Alyssa Wong, Charles Soule, Luke Ross

Data di uscita: 9 giu 2022

Tipo prodotto: Fumetti

Pagine: 56

Formato: 17X26

Contiene: Star Wars: War of the Bounty Hunters (2020) #3, Star Wars: War of the Bounty Hunters – Boushh (2021) #1

Rilegatura: Spillato

Interni: Colori

ISBN: 9788828713562

6,00 €

Darth Vader, Luke e Leia, i cacciatori di taglie Valance e Dengar, Aphra e Sana e gli Hutt vogliono tutti Han Solo. Nel mezzo, Boba Fett, che tenta di riprendersi quello che è suo! Ma chi è davvero Boushh, il mercenario impersonato da Leia per entrare nel palazzo di Jabba?

Star Wars – Eredità 2

Tempeste

Autori: Cavan Scott, Rachael Stott

Data di uscita: 9 giu 2022

Tipo prodotto: Fumetti

Pagine: 448

Formato: 17X26

Contiene: Star Wars: Legacy (2006) #0½, Star Wars: Legacy (2006) #20/36, #41, Book Day (2019) #1

Rilegatura: Cartonato

Interni: Colori

ISBN: 9788828712282

39,00 €

Continua la nuova edizione completa della serie che ci ha raccontato il futuro di Star Wars dopo la trilogia classica! Con l’Impero Sith e l’Alleanza Galattica impegnati in una guerra senza fine, toccherà a Darth Krayt impartire alla galassia una sanguinosa lezione. Nel frattempo, Cade Skywalker e i suoi compagni cacciatori di taglie proveranno a mettere a segno il colpo della vita prima che la sua eredità Jedi torni a visitarlo dal passato!

Asterix e i Belgi

Asterix Collection 27

Autori: René Goscinny, Albert Uderzo

Data di uscita: 9 giu 2022

Tipo prodotto: Fumetti

Pagine: 48

Formato: 21.8X28.7

Contiene: Astérix chez les Belges

Rilegatura: Brossurato

Interni: Colori

6,90 €

I Galli sono furiosi: Cesare si è permesso di dire che di tutti i suoi nemici, i belgi sono i più valorosi. È tempo di sfida tra i due popoli! Il più coraggioso sarà quello che distruggerà il maggior numero di campi romani. L’arbitro dell’epica contesa? Ovviamente, un contrariatissimo Cesare!

The Resistance 2

La Rivolta

Autori: J.Michael Straczynski, C. P. Smith

Data di uscita: 9 giu 2022

Tipo prodotto: Fumetti

Pagine: 200

Formato: 17X26

Contiene: The Resistance: Reborns (2021) #1, The Resistance: Uprising (2021) #1/6

Rilegatura: Cartonato

Interni: Colori

ISBN: 9788828714156

24,00 €

Dopo l’assassinio della loro leader, i membri della Resistenza sono in fuga, privi di contatti gli uni con gli altri e ricercati non soltanto dalle autorità di tutto il mondo, ma anche da un gruppo di Rinati al servizio del governo statunitense. Tuttavia, la Resistenza ha ancora un asso nella manica… ma prima deve scoprire come sfruttarlo! Una nuova, avvincente storia ambientata nell’universo narrativo ideato da J. Michael Straczynski, il creatore di Babylon 5.

Spawn 2

Autori: Todd McFarlane, Carlo Barberi

Data di uscita: 9 giu 2022

Tipo prodotto: Fumetti

Pagine: 112

Formato: 17X26

Contiene: Spawn (1992) #321/325

Rilegatura: Brossurato

Interni: Colori

ISBN: 9788828714125

11,00 €

Lo scontro tra Spawn e il signore dei vampiri Bludd giunge alla sua fase finale nella cittadina di Montrose! Nel frattempo, il nuovo Spawn Medievale e Jim Downing sono sotto attacco da parte di un gruppo super potente, e tutta una nuova stirpe di Hellspawn riemerge. Direttamente dalle pagine di Re Spawn, torna il violentissimo Haunt! Inoltre esordisce qui il nuovo scrittore regolare, l’irlandese Rory McConville, dalla scuderia 2000 AD di Judge Dredd!

Warhammer 40,000 2

Sorelle Guerriere

Autori: Edgar Salazar, Torunn Grønbekk

Data di uscita: 9 giu 2022

Tipo prodotto: Fumetti

Pagine: 120

Formato: 17X26

Contiene: Warhammer 40,000: Sisters of Battle (2021) #1/5

Rilegatura: Cartonato

Interni: Colori

ISBN: 9788828714149

16,00 €

Una nuova avventura ambientata nel mondo di Warhammer 40,000!

Guidata dalla Badessa Veridyan, una squadra di Sorelle Guerriere giunge sul pianeta Siscia per recuperare un Inquisitore perduto e reprimere un focolaio eretico.

Ma quella che avrebbe dovuto essere una missione semplice e senza intoppi si trasforma ben presto in un incubo senza fine, perché qualcosa di terrificante sta per emergere dalle viscere del pianeta!

La sceneggiatrice Torunn Grønbekk (Mighty Valkyries) e l’artista Edgar Salazar (League of Legends: Zed) realizzano una miniserie senza esclusione di colpi, ricca di azione e colpi di scena!

Le uscite Panini Comics dal 9 al 15 giugno 2022

Topolino 3471

Variant Etna Comics 2022

Autori: Fabio Celoni, AA.VV.

Data di uscita: 9 giu 2022

Tipo prodotto: Fumetti

Pagine: 160

Formato: 13.9X18.6

Rilegatura: Brossurato

Interni: Colori

3,90 €

In occasione di ETNA COMICS 2022, il fumetto Disney Topolino 3471 omaggia la manifestazione con una cover variant ad opera di Fabio Celoni alle matite, e Luca Merli ai colori. Un’araba fenice, tema della manifestazione di quest’anno, emerge dall’Etna e fa da sfondo a Topolino e Paperino. In edizione a tiratura limitata.

Paperfantasy 27

Disney Team 96

Autori: AA. VV.

Data di uscita: 9 giu 2022

Tipo prodotto: Fumetti

Pagine: 144

Formato: 14X18.6

Rilegatura: Brossurato

Interni: Colori

4,20 €

Dopo l’inedita con Pennino pubblicata sul numero precedente, Papersera torna a festeggiare i primi 40 anni di vita editoriale del personaggio creato in Brasile con la prima storia da lui interpretata in cui lo vediamo nascere e portare scompiglio… per un motivo che scoprirete solo leggendo! Entrando nella redazione del Papersera, segnaliamo almeno Paperina e il supplemento di moda, Paperoga e il Dulcess antistress con il nostro che, licenziato dal quotidiano, finisce a dormire in un negozio che vende materassi. A fine volume troviamo le ultime due storie di Paper Kid (per ora!) e due avventure inedite in Italia.

Don Rosa Library Deluxe 9

Autori: Don Rosa

Data di uscita: 10 giu 2022

Tipo prodotto: Fumetti

Pagine: 224

Formato: 21.5X28

Rilegatura: Cartonato

Interni: Colori

ISBN: 9788828708759

30,00 €

Nel nono volume cronologico delle avventure dei Paperi realizzate da Don Rosa, l’impossibile diventa realtà e i Tre Caballeros tornano a cavalcare insieme in una scoppiettante avventura messicana. Seguono altre indimenticabili storie come Zio Paperone – Bassotti contro Deposito che ci permetterà di scoprire le planimetrie del mitico money bin, e Zio Paperone – Un problema di memoria in cui Amelia sottopone zio e nipote a un incredibile lavaggio del cervello! Come sempre, il volume è arricchito da un ampio “dietro le quinte”, con ricordi, curiosità, copertine e materiali rari.

Affari di Famiglia

I Classici Disney 529

Autori: AA. VV.

Data di uscita: 10 giu 2022

Tipo prodotto: Magazine

Pagine: 192

Formato: 14X18.6

Rilegatura: Brossurato

Interni: Colori

4,70 €

Sul nuovo numero dei Classici d’autore i Bassotti conquistano finalmente la ribalta, diventando protagonisti della selezione storie e del raccordo inedito orchestrato per loro da Riccardo Secchi: è l’occasione per gustare nuovamente alcune irresistibili avventure dei furfanti paperopolesi, come La Banda Bassotti e il raduno dei 3000 (+1) di Enrico Faccini, I Bassotti e la sfida in rosa di Marco Gervasio e I Bassotti stelle del country di Roberto Gagnor e Salvatore Deiana.

Paperino e i Giochi d’Acqua

Disney Mix 17

Autori: AA.VV.

Data di uscita: 14 giu 2022

Tipo prodotto: Fumetti

Pagine: 0

Formato: 14X18.6

Interni: Colori

9,50 €

Estate significa una bella… gara di spruzzi! Rinfresca i pomeriggi assolati con i tuoi amici con il blaster ad acqua di PK in due versioni di colore e decora la tua stanza con il mega poster!

Zio Paperone 48

Autori: AA.VV.

Data di uscita: 15 giu 2022

Tipo prodotto: Fumetti

Pagine: 192

Formato: 14X19.5

Rilegatura: Brossurato

Interni: Colori

3,70 €

Nella storia Superstar di questo mese il Vecchio Cilindro si lancia in uno dei suoi affari più improbabili: scoprite come in Zio Paperone e la scoperta del “nulla” di Giorgio Pezzin e Corrado Mastantuono. Continua inoltre L’enigma della lettera dal passato, lunga storia scritta da Marco Bosco in cui i parenti, amici e avversari indagano sulla misteriosa sparizione di Paperone. E in più una storia inedita di Pat e Carol McGreal e Andrea Ferraris, Zio Paperone e il tesoro del mare.

I Grandi Classici Disney 78

Autori: AA.VV.

Data di uscita: 15 giu 2022

Tipo prodotto: Fumetti

Pagine: 240

Formato: 14.5X19.5

Rilegatura: Brossurato

Interni: Colori

5,00 €

Le storie Super Star di questo mese ci portano al galoppo nel Far West, con Cip e Ciop Sceriffi onorari di Harvey Eisenberg, Topolino e la gita a Vecchiapepita scritta dai fratelli Barosso e disegnata da Luciano Bottaro, Topolino e la stella dello sceriffo di Giangiacomo Dalmasso e Pier Lorenzo De Vita e Pippo sceriffo antiscientifico su testo di Carl Fallberg con disegni di Phil DeLara. In apertura al numero abbiamo invece Zio Paperone e il riscaldamento sotterraneo di Giorgio Pezzin e Giovan Battista Carpi, a cui si aggiunge come sempre una bella serie di belle riproposte fra cui Qui Quo Qua plurisostituti, scritta da Carl Barks e disegnata da Tony Strobl.