Dragon Ball ha donato a Goku tante nuove trasformazioni, e alcune anche storiche e rilevanti come quella del Super Saiyan. Ma a rigor di logica la forma più potente del personaggio è l’Ultra Istinto Mastered (Completo).

L’Ultra Istinto è una forma davvero incredibile, che si eleva senza ombra di dubbio a quella del Super Saiyan, dato che offre al corpo la possibilità di combattere in maniera indipendentemente, cancellando qualsiasi forma di pensiero o emozione, limitandosi solamente a mostrare ed usare le tecniche più potenti in possesso del guerriero.

l’Ultra Istinto Mastered è una forma definitiva e se perfezionata può essere superiore a quella di un Dio.

La sostanziale differenza con l’Ultra Istinto Mastered, rispetto alla forma Ultra Istinto, e che quest’ultima supera definitivamente anche la potenza dei Dei della Distruzione, permettendo al corpo di resistere ad una quantità infinita di colpo, per farne successivamente una nuova forza.

Anche se è stato paragonato alle precedenti forme del Super Saiyan o alle altre forme raggiunte da Goku come il Kaio-ken, l’Ultra Istinto Mastered è senza ombra di dubbio la forma definitiva, la più forte raggiunta dal protagonista.

La forma dell’Ultra Istinto Mastered è anche esteticamente stupenda da vedere, grazie al suo incredibile design che fin da subito ha sorpreso tutti.

A proposito di tutto questo, la bellissima forma di Goku è stata omaggiata da una fan art di @spinekkop1 condivisa su Twitter.

The saviour of Universe 7; Goku!

