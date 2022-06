Jojo’s Bizarre Adventure: All Star Battle R vuole essere un enorme ritorno comprensivo di tutto quello creato da Araki, compresa la fedeltà all’opera originale.

Il lavoro di Bandai sta avvenendo anche sulla voce e le movenze caratteristiche dei personaggi, così da renderli più fedeli possibili alle loro ultime apparizioni nell’anime e nel manga, specie a livello di design.

Alcuni nuovi personaggi o forse quasi tutti, saranno presenti in Jojo’s Bizarre Adventure: All Battle R. Tra i più importanti e di spicco troviamo anche i comprimari come Speedwagon insieme a villain singolari come Diego Brando per esempio.

Sono state riviste tante cose e aggiunti nuovi combattenti in questa versione in uscita il 2 settembre, dato che l’ originale di Jojo’s Bizarre Adventure: All Star Battle contava 41 personaggi, mentre questa nuova versione ne promette almeno 50 di personaggi, senza contare future aggiunte tramite DLC.

Dei 41 personaggi totali presenti nel roster della versione per Playstation 3, nove erano appunto aggiunti tramite DLC e includevano icone di spicco Joseph Joestar versione anziana, Yoshikage Kira, Lisa Lisa e Pannacotta Fugo.

Un combattente presente nel roster tramite DLC per questo gioco, tuttavia, non proviene da Jojo’s Bizarre Adventure: stiamo parlando di Baoh.

Baoh è stato un esercizio di stile, un racconto di formazione creato da Hirohiko Araki nel 1984, prima dell’uscita del suo manga più celebre, l’autore si è dilettato nella gestione di una breve storia composta da due volumi, per “farsi le ossa” nell’arte sequenziale nipponica.

Un adolescente di nome Ikuro Hashizawa è stato mutato in una pericolosa arma biologica e di distruzione di massa nota come Baoh.

Per citare e omaggiare la storia il picchiaduro All Star Battle ha mostrato il protagonista Hashizawa nella sua forma Baoh come nello scorso DLC, che mostra anche dei “moveset” ispirati alle tavole ammirate nel manga.

Making his debut in 1984: Ikuro Hashizawa showed the world the secret weapon he becomes when he transforms.

Baoh is back to fight in JoJo's Bizarre Adventure: All-Star Battle R! pic.twitter.com/w0VuQzkuBc

— JoJo's Bizarre Adventure: All-Star Battle R (@jojo_games) June 7, 2022