È uscito un nuovo video di JoJo’s Bizarre Adventure: All-Star Battle R, che presenta il personaggio di Stardust Crusaders Mohammed Avdol. È uno degli alleati di Jotaro in quella tranche della saga. Il trailer lo mostra mentre combatte insieme al suo Stand Magician’s Red.

Come suggerisce il nome, Magician’s Red è uno Stand basato sul fuoco. Ha un raggio d’azione inferiore a quello degli altri personaggi della storia. Sia Mohammed che Magician’s Red combattono quindi con calci e pugni. Tuttavia, l’attacco Crossfire Hurricane viene eseguito a distanza, così come alcuni altri attacchi speciali.

Questo segna il terzo video dedicato ai personaggi presenti nel gioco di JoJo’s Bizarre Adventure. Stardust Crusaders questa volta è il fulcro centrale. Il primo è quello di Jotaro Kujo. Quello di Noriaki Kakyoin lo ha seguito.

Per quanto riguarda gli altri personaggi, sono apparsi tre video di JoJo’s Bizarre Adventure: All-Star Battle R. Uno è quello di Jonathan Joestar, un altro è quello di Johnny Joestar e il terzo è quello di DIO.

JoJo’s Bizarre Adventure: All-Star Battle R arriverà su Nintendo Switch, PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One, Xbox Series X e PC il 2 settembre 2022. Sarà possibile provarlo su PS4 e PS5 grazie a una demo in arrivo.

Are you ready to turn up the heat in battle? 🔥

Mohammed Avdol and his Stand, Magician's Red are coming to #JJASBR. pic.twitter.com/Ddg6j6xECM

— JoJo's Bizarre Adventure: All-Star Battle R (@jojo_games) June 6, 2022