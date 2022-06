One Piece: Oda celebra l'arco finale del manga con una lettera speciale

Sensei Oda, la mente immensa dietro la saga di One Piece, ha annunciato ufficialmente nella giornata di ieri che la serie si concederà una lunga pausa di circa un mese, per concedersi di preparare l’arco narrativo finale della lunga epopea, iniziata nel 1997 con tanta “ambizione” e umiltà.

Oggi il celebre mangaka ha anche condiviso una lettera ai fan, per spiegare nel dettaglio in cosa consisterà l’arco narrativo finale dedicato alle avventure e le vite dei Pirati che per 20 anni hanno accompagnato la nostra vita quotidiana.

Gli ultimi capitoli che abbiamo avuto modo di leggere nelle scorse settimane hanno chiuso l’arco di Wano, sancendo anche la probabile sconfitta di Big Mom e Kaido, anche se non è detto che gli Imperatori tornino durante l’arco finale.

Oda ha confermato che inizierà fin da subito i lavori per la conclusione, ma data l’incredibile presenza di eventi nel corso della stagione estiva, gli editori di Shueisha gli hanno chiesto di prendersi una pausa consistente capace di rigenerarlo del tutto.

Per preparare il terreno della prossima saga e dei prossimi eventi, Oda ha condivisa tramite una lettera speciale ai fan tutti i dettagli dietro la produzione, confermando il ritorno della serializzazione di One Piece in tempi brevi.

Eiichiro Oda's Message on ONE PIECE's upcoming projects and 1-month break. https://t.co/WJ9JzX7H3K pic.twitter.com/cRPetYHaqY — Shonen Jump News – Unofficial (@WSJ_manga) June 7, 2022

“Finalmente mi concedo una pausa! Negli scorsi mesi i miei fantastici editor hanno detto: ‘Oda-sensei, quest’estate sarà dura’.

Ci sarà il 25° anniversario della serie e ci sarà anche una commemorazione per l’uscita del film. La storia di Wano e conclusa e magari vuole andare in Africe a supervisionare le riprese del live-action Netflix.

Ricordiamo che nel corso della stagione estiva ci saranno anche collaborazioni, spot pubblicitari ed eventi. Vorresti prenderti un mese intero di ferie per prepararti a queste emozioni?”.

Il sensei ha poi continuato “La mia risposta è stata ‘Cooosa? Prendermi una pausa!? Non credo che ai lettori piacerà, ma forse sì è necessaria. Voglio anche andare in Africa ovviamente!!!”.

Ho intenzione di riorganizzare anche l’arco narrativo finale del manga, per poterlo finire il prima possibile senza digressioni inutili, e proprio per questo, per quanto mi dispiaccia, devo prendermi una pausa da tutto.

Il mangaka ha anche discusso del suo futuro: “Dopo le mie vacanze, inizierà un furioso festival di One Piece! Questa pausa non sarà di certo immediata”.

“A partire da oggi, verranno pubblicati altri due capitoli, e la pausa durerà quattro settimane dal numero 30 al numero 33 di Jump! Datemi un po’ di tempo per respirare e riorganizzare le idee e la mia vita! Voglio anche recuperare il viaggio in Africa, dato che la pandemia me lo ha impedito” ha continuato Oda.

“La serie riprenderà regolarmente con il numero 34 di Jump il 25 luglio! E ricordate di celebrare con la giusta valenza il film One Piece: Red in uscita ad agosto.

Tutto lo staff di produzione del film sta amando follemente Uta-chan. Tuttavia, vi rammento che il film non è stato ancora completato. Comunque, sono sicuro che prima o poi la penserete tutti allo stesso modo! Vi prego di attendere con ansia!”.