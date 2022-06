One Piece: ecco un’illustrazione stile Ukiyoe di Momonosuke

One Piece dopo innumerevoli capitoli e battaglie apparentemente senza fine ha fondamentalmente concluso l’arco narrativo di Wano. Non a caso è considerato come l’arco più longevo di One Piece e anche di tutti manga di Jump.

D’altronde Eiichiro Oda in questo arco narrativo ha dato spazio non a uno dei quattro imperatori, ma a due. Infatti ci sono sia Kaido che Big Mom. Se dell’imperatrice qualcosa era già stata svelata nell’arco di Whole Cake Island, qui non si sapeva molto di Kaido.

Rufy ha potuto scoprire la sofferenza e la paura degli abitanti e soprattutto della malvagità non solo di Kaido ma anche di chi lo appoggiava. Come ad esempio lo shogun Orichi che si è aggiudicato quel titolo ricorrendo ad azioni malvage e egoistiche.

Tuttavia dal momento in cui Rufy ha messo piede sull’isola, per gli abitanti di Wano le loro vite stavano per cambiare in meglio. Dopo un lungo periodo di sofferenze Cappello di Paglia avrebbe affrontato Kaido mantenendo la promessa fatta proprio agli abitanti.

Kaido ha battuto Rufy tre volte ma dopo la terza volta risveglia il Gear Fifth che gli ha permesso di mettere la parola fine alla tirannia dell’imperatore.

L’ultimo della famiglia Oden rimasto, Momonosuke, dopo la fine delle ostilità diventa il nuovo shogun dell’isola. Nessuno meglio di lui può assumersi questa carica.

E proprio riguardo Momonosuke, l’insider Justin96636 ha condiviso sulla sua pagina Twitter un’illustrazione particolare in stile Ukiyoe che ritrae proprio lo shogun.

Di seguito riportiamo l’artwork:

Chien Chih Kang art work-onepiece ukiyoe style 2022 pic.twitter.com/xQ817P5UqA — 簡志剛 (@Justin96636) June 7, 2022

In quest’illustrazione si riesce a percepire tutta l’autorità dello shogun Momonosuke ormai adulto. Tuttavia ha quel carisma da leader e chi lo circonda senti di essere in mani forti e risolute.

One Piece ha dunque accompagnato i lettori anche alla fine dell’arco di Wano, ma una recente notizia sorprendente ha annunciato che Eiichiro Oda si prenderà una pausa di un mese per lavorare sull’arco narrativo conclusivo.

One Piece dunque, concluderà la sua storia che dura da oltre vent’anni molto presto, ma al momento ricordiamo che il 6 agosto debutterà nei cinema giapponesi il lungometraggio One Piece Film: Red.