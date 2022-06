One Piece – Red: ecco i nuovi orologi da collezione dedicati al film

One Piece ha svelato un nuovo paio di orologi con marchio ufficiale in pieno stile piratesco, i fan dovranno fare un po’ di fatica per guadagnarsi questi tesori, vista la ridotta quantità e il prezzo elevato.

Come rivelato da Anime! Anime!, i nuovi orologi sono stati realizzati dal designer e produttore svizzero di orologi Tendence. I pezzi premium saranno disponibili in due varianti: la prima raffigura Luffy in un design a colori.

Le prime 10 cifre del quadrante sono colorate in modo da corrispondere al colore primario associato a ciascuno dei primi dieci membri della ciurma di Luffy, i Pirati di Cappello di Paglia.

Il secondo orologio raffigura Shanks il Rosso, il carismatico capitano che ha ispirato Luffy a intraprendere il viaggio per diventare Re dei Pirati, in un design monocromatico rosso e nero.

Gli orologi vengono distribuiti per celebrare sia l’imminente uscita del prossimo film del franchise, One Piece Film: Red, sia il 25° anniversario del debutto della serie, che si celebrerà nel 2023.

Gli orologi saranno in vendita in Giappone il 10 luglio, ma i fan sono invitati a fare in fretta i loro ordini, poiché saranno prodotti solo 300 orologi Luffy e 250 pezzi Shanks. Gli orologi hanno un prezzo consigliato di 49.500 yen, pari a circa 375 dollari al cambio attuale.

Sono state create anche due ulteriori varianti degli orologi, ma purtroppo sono già esaurite. Tendence ha creato una versione a colori dell’orologio Shanks, ma questa variante era limitata a soli 25 pezzi.

L’azienda ha anche prodotto un bundle dei due orologi, confezionato in un vero e proprio scrigno rivestito in pelle, ma anche questa confezione era limitata a soli 25 esemplari, che sono già stati tutti acquistati.

Questo bundle costava 99.000 yen, pari a circa 750 dollari USA, ovvero circa il costo dei due orologi acquistati singolarmente, il che significa che chi si è assicurato questo bundle ha praticamente ricevuto lo scrigno gratis.

Anche se la maggior parte dei fan di One Piece non potrà assicurarsi questi nuovi orologi, potrà comunque vedere Luffy e Shanks nel film One Piece: Red, la cui uscita in Giappone è prevista per il prossimo agosto, mentre Anime Factory lo porterà in Italia nell’autunno del 2022.

Il nuovo film ha mostrato nuovi costumi per la ciurma di Cappello di Paglia e introdurrà un nuovo personaggio, Uta, che è stato recentemente rivelato essere la figlia di Shanks.