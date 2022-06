Naruto vs Sasuke rivisitato nello stile giapponese Ukiyo-e

I temi di uno dei combattimenti per eccellenza nella storia degli anime, sono rappresentati con un’enfasi sul mito nell’opera d’arte in stile ukiyo-e da Chien Chih Kang (user handle @Justin96636) sempre tramite Twitter.

Il lato sinistro del ritratto raffigura Naruto che salta verso Sasuke con un Rasengan pronto per essere scagliato, mentre sullo sfondo Kurama incombe su di lui con le zanne scoperte.

Sasuke è quasi un’immagine speculare di Naruto, solo che possiede in mano un Chidori mentre il suo Susanoo perfetto incombe per contrastare Kurama.

La maschera del Susanoo è simile a quella disegnata nel manga, ma questa volta è rivisitata in modo da rappresentare più accuratamente un tengu, un tipo di uccello yokai del mito giapponese.

Per quanto questa fanart di Naruto sia bella, ci sono due differenze rispetto al manga che vale la pena sottolineare. Innanzitutto, il Susanoo di Sasuke è blu invece che viola, ma questo è probabilmente dovuto al fatto che il viola non è un colore comunemente usato nello stile classico dell’ukiyo-e, e quindi l’artista si è preso una libertà creativa nella rappresentazione del jutsu di Sasuke.

Il secondo è il posizionamento dei soggetti dell’illustrazione. Nei loro scontri nel manga, Naruto è sempre a destra e Sasuke a sinistra, una scelta creativa fatta per far sì che i loro jutsu caratteristici si allineino l’uno con l’altro. Questa scelta ha anche sottilmente accennato al fatto che Naruto e Sasuke sono in realtà fratelli reincarnati.

Chien Chih Kang artwork-

Naruto VS Sasuke

簡志剛作品-鳴人對佐助 pic.twitter.com/ERZCMqXtjT — 簡志剛 (@Justin96636) April 26, 2022

Kang è un artista davvero notevole, come si può vedere dai suoi numerosi restyling mitici di personaggi di Dragon Ball come Majin Bu o Freezer. Anche con qualche piccola variazione, questo mitico ridisegno del combattimento finale di Naruto e Sasuke è incredibile, e cattura perfettamente l’eccitazione e l’emozione che ne derivano.

Il combattimento finale di Naruto e Sasuke è stato il culmine della serie e ha rappresentato l’apice di tutto ciò che i due avevano imparato fin dall’inizio. Si sono lanciati l’un l’altro tutto ciò che avevano, dagli strumenti ninja letterali come shuriken e kunai, allo scambio di colpi nei loro mostruosi stati di chakra.