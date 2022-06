Dragon Ball Super: Super Hero, un commovente particolare rivela la presenza di Goku

Con Dragon Ball Super: Super Hero che si sta preparando ad arrivare nelle sale cinematografiche giapponesi, Toei Animation ha rilasciato tantissime immagini e numerose informazioni al riguardo.

Una serie di recenti promo ha mostrato il legame tra Gohan e Piccolo negli anni successivi al Torneo del Potere, e mentre viene rivelato che Gohan è ancora molto dedito ai suoi studi, si scopre anche che sulla sua scrivania c’è una grande foto d’epoca di lui e suo padre. Potete vederla qui di seguito, come ha notato @DbsHype su Twitter:

Gohan has a table photo frame of Goku holding him, pretty wholesome!~ pic.twitter.com/24TD6BstT5 — Hype (@DbsHype) June 3, 2022

Questo particolare look proviene da un promo in cui Piccolo si reca a casa di Gohan (o in ufficio, se lavora ancora in un’università), e viene rivelato che sulla sua scrivania c’è la foto con suo padre del primo episodio di Dragon Ball Z.

È un bel ritorno al passato per i fan della serie, e dimostra che Gohan tiene davvero a suo padre, anche se Piccolo ha un legame paterno più diretto con la famiglia di Gohan all’epoca del nuovo film. Ora Gohan dovrà essere ancora una volta come suo padre e mettere la prossima grande battaglia sulle sue spalle.

Dragon Ball Super si sta preparando per l’uscita del nuovo lungometraggio nei cinema giapponesi tra poco meno di una settimana, e un recente promo ha condiviso un simpatico ritorno ai primi giorni di Goku e Gohan!

Una delle principali attrattive di Dragon Ball Super: Super Hero, oltre al fatto di essere il primo nuovo anime del franchise dopo diversi anni (e il primo progetto animato completamente in computer grafica del franchise in generale), è il fatto che Gohan e Piccolo saranno i combattenti principali della nuova battaglia, il che significa anche che è in arrivo un look completamente nuovo per il figlio di Goku!