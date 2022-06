Ecco i 10 anime più popolari negli Stati Uniti

Dopo il Giappone sicuramente uno dei mercati più redditizi al riguardo degli anime, è sicuramente l’America, dato che ha già contribuito ai successi di Demon Slayer e Jujutsu Kaisen, nelle loro versioni cinematografiche rispettive.

Al tal proposito il team di Broadband Choices ha condotto una ricerca sull’argomento anime negli USA e i risultati potrebbero sorprendervi.

Il team ha utilizzato i dati di ricerca per individuare le serie anime più popolari negli Stati Uniti utilizzando i dati di ricerca mensili. L’elenco completo delle scelte è riportato di seguito, quindi leggetelo con attenzione:

Naruto – 1.970.000 Demon Slayer – 1.510.000 Pokemon – 1.400.000 Jujutsu Kaisen – 1.040.000 My Hero Academia – 1.020.000 Attack on Titan – 817.000 One Piece – 572.000 Sailor Moon – 419.000 Hunter x Hunter – 349.000 Dragon Ball Z – 328.000

Come si può vedere Naruto è in testa negli Stati Uniti quando si tratta di volumi di ricerca, e questo non sorprende. Non solo la serie continua a sfornare nuovi contenuti con l’aiuto del suo sequel, ma Naruto è una delle tre grandi serie di anime.

I fan vecchi e nuovi continuano a seguire la serie a distanza di decenni dalla sua prima edizione, e Naruto non è l’unico classico di questa lista. Dragon Ball Z, One Piece, Sailor Moon e persino Pokemon sono stati inseriti nella top 10!

Naturalmente, ci sono anche nuovi franchise che stanno avendo successo negli Stati Uniti, come Demon Slayer ad esempio, che si è piazzato al secondo posto nonostante abbia solo un paio di stagioni all’attivo e un film, e questo la dice lunga.

Anche Jujutsu Kaisen, My Hero Academia e Attack on Titan sono riusciti a raggiungere il traguardo nonostante la loro relativa recente diffusione. Con il passare dell’anno, la lista potrebbe cambiare per fare spazio a successi come Spy x Family e Bleach…!

In passato, gli anime potevano essere considerati un interesse marginale, ma oggi non è più così. È possibile trovare anime in tutto il mondo grazie agli accordi di streaming e alle licenze teatrali.

In effetti, l’industria degli anime sta guadagnando più soldi che mai grazie a questa crescita, e la concorrenza tra gli spettacoli è più rigida di quanto i fan abbiano mai visto. Per questo motivo, molti netizen potrebbero essere curiosi di sapere quali sono le serie di anime più popolari negli Stati Uniti.