Beavis and Butt-Head sono Osservatori nella clip del nuovo film

Dopo il rilascio del primo trailer di Beavis and Butt-Head Do the Universe in cui si vedevano brevemente i due protagonisti nei panni degli Osservatori Marvel, una nuova clip rivela qualche particolare in più sul demenziale film in uscita.

La Paramount presto arricchirà il suo servizio di streaming con una serie di nuovi progetti animati in lavorazione come la serie revival già annunciata per Beavis e Butt-Head. La lunga serie animata ha subito una serie di iterazioni e revival sin dal suo debutto iniziale per MTV decenni fa, ma il loro ultimo revival sembra già uno dei più selvaggi mentre si prepara per il suo prossimo grande film. Beavis and Butt-Head Do the Universe presenta una parodia degli Osservatori della Marvel in questa nuova esilarante clip del film in uscita in uscita su Paramount+!

Check out this first look at the new movie, Beavis and Butt-Head Do the Universe, premiering June 23, exclusively on #ParamountPlus #beavisandbutthead pic.twitter.com/UGJmqHoONf — Paramount+ (@paramountplus) June 6, 2022

Una storia che abbraccia tecnicamente due secoli, Beavis and Butt-Head Do the Universe promette di essere in cima a tutte le future classifiche dei film di fantascienza più stupidi mai realizzati. La saga inizia quando Beavis e Butt-Head finiscono al campo spaziale per “condanna creativa” di un giudice del tribunale minorile nel 1998. Scambiando un simulatore di attracco per qualcos’altro (eh eh), Beavis e Butt-Head eccellono in questo e gli viene chiesto per unirsi alla missione dello space shuttle in una mossa PR. Dopo aver rovinato la missione, vengono lasciati per morti nello spazio e finiscono per attraversare un buco nero e riemergere sulla Terra nel 2022, solo per scoprire un mondo molto diverso e ritrovarsi considerati Buttholes of Interest dalla NSA, dal governatore di Texas e da una versione molto intelligente di se stessi da un universo parallelo. Inoltre, perdono quasi la verginità… ma non lo fanno.

Come il precedente film uscito nelle sale decenni prima, Beavis e Butt-Head alla conquista dell’America, questo ultimo film per Paramount+ manderà il duo ben oltre le loro normali avventure mentre si trovano faccia a faccia con un intero nuovo “universo” pieno di problemi. Come anticipato dall’ultima clip rilasciata durante gli MTV Movie and TV Awards, Beavis and Butt-Head Do the Universe potrebbe anche puntare ad una trama multiversale, dato che nella clip vediamo Beavis e Butt-Head incontrare le versioni “intelligenti” di se stessi che assomigliano moltissimo ad Osservatori della Marvel.