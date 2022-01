Il revival di Beavis and Butt-Head è in lavorazione

La storica serie animata di MTV sta per trovare nuova vita: il revival di Beavis and Butt-Head infatti è in procinto di approdare su Paramount+ negli Stati Uniti.

La serie animata per adulti è andata in onda per sette stagioni dal 1993 al 1997 sul canale musicale MTV, ed ha anche avuto un revival nel 2011 che purtroppo si è fermato alla prima stagione. Un nuovo revival di Beavis and Butt-Head sembrava in lavorazione per Comedy Central, ma a questo punto sembra che il progetto sia stato abbandonato a favore di un nuovo film.

I due protagonisti sono due ragazzi senza alcuna voglia di fare, caratterizzati da un’innata stupidità che li spinge a passare le giornate davanti alla televisione o a imbarcarsi in attività particolarmente pericolose senza nessuna consapevolezza dei rischi.

Il creatore Mike Judge ha rivelato che stanno lavorando a un nuovo film che sarà presentato in anteprima sul servizio di streaming Paramount+ quest’anno. Sarà il secondo film basato sui personaggi dopo Beavis & Butt-Head Do America del 1996. Non ci sono ancora titoli o dettagli sul progetto, al di fuori di un primo sguardo al character design dei protagonisti. Il tempo sembra passato anche per i due indolenti ragazzini, che oggi appaiono come due uomini di mezza età.

In Italia la serie è stata trasmessa per la prima volta su MTV dal 7 aprile 1998 al 26 luglio 2012. Nelle prime tre stagioni i protagonisti furono doppiati dal grande comico Paolo Rossi e da Luigi Rosa, mentre nella quarta stagione furono sostituiti da Elio e Faso degli Elio e le Storie Tese. Nelle successive tre stagioni le due coppie di doppiatori si alternarono spesso, mentre nella stagione revival del 2011 furono scritturati Fabrizio Biggio e Francesco Mandelli, il duo comico I Soliti Idioti. Nel film Beavis & Butt-Head alla conquista dell’America del 1996 invece Beavis fu doppiato da Alessio Cigliano, mentre per Butt-Head fu chiamato Neri Marcorè.