Tra le uscite J-POP Manga del 09 giugno 2022 troviamo l’undicesimo volume di Blue Period 11, il manga dedicato all’arte di Tsubasa Yamaguchi: dopo le iniziali difficoltà del primo anno alla Geidai, Yatora ritrova finalmente sé stesso e inizia il suo primo approccio al mondo lavorativo. Continua anche il Boy’s Love dell’esordiente ZAKK, Canis – Dear Hatter 2.

In arrivo anche Kasane 13, Kemono Jihen 11, Miss Kobayashi’s Dragon Maid 7 e Moonlight Invader 1.

Ecco direttamente dal sito della casa editrice le uscite J-POP Manga del 09 giugno 2022, ricordandovi anche le altre uscite di giugno e i nuovi titoli annunciati per il 2022.

Le uscite J-POP Manga del 09 giugno 2022

Blue Period 11

di Tsubasa Yamaguchi

€ 6,50

Il primo anno alla Geidai è trascorso fra molte difficoltà. Yatora era finito in un vicolo cieco, ma durante la realizzazione dell’opera di fine anno è riuscito comunque a compiere una crescita personale che lo porta, in seguito, a rispondere a un annuncio di lavoro per una scuola di disegno…

Miss Kobayashi’s Dragon Maid 7

di Cool Kyoushinsha

€ 6,50

Tohru ed Elma non fanno che litigare. Shota è costantemente messo sotto pressione da Lucoa. Che sia arrivato il momento per le varie copie di personaggi di cambiare qualcosa? Nel frattempo, Kanna riflette con attenzione sulla fazione a cui unirsi e a cosa penserà il padre, che l’ha cacciata dal suo mondo…

Kemono Jihen 11

di Sho Aimoto

€ 6,00

Amici, famiglia, fidanzati… Tutti abbiamo almeno una persona importante, per la quale siamo disposti a lottare disperatamente. Kabane e Inugami affrontano Hinata e Robara all’interno dello stabilimento “Ogreham”. I due si coordinano per attaccare, fino a quando Inugami non viene preso in ostaggio da un avversario inaspettato, facendo precipitare Kabane in una situazione davvero impossibile…

Kasane 13

di Daruma Matsuura

€ 6,90

Kasane ha promesso di non usare mai più il rossetto ereditato dalla madre, che le permette di rubare il volto delle persone, e di rinunciare alla recitazione dopo che si sarà esibita in un ultimo spettacolo, “La principessa dell’alba”, scritto e diretto da Kingo Habuta. QUest’ultimo, però, ha scoperto che Nogiku è in possesso del taccuino di Nagi Kaido e ora può usarlo per capire le reali intenzioni della giovane attrice. La verità sullo scambio permanente sta per venire a galla…

Canis – Dear Hatter 2

di ZAKK

€ 6,90

Kutsuna è un creatore di cappelli che ha iniziato a vivere insieme a Ryo, un ragazzo circondato da un’aura di mistero e che ha accolto a casa in un giorno di pioggia. Quando Goto, inseparabile rivale e amico di Kutsuna, gli offre di partecipare a una settimana della moda a New York, l’uomo resta perplesso, ma alla fine decide comunque di parteciparvi. Ryo lo accompagna nella metropoli americana, dove rincontra però qualcuno che conosce il suo passato…

Moonlight Invader 1

di Ran Yamano

€ 13,00

Sakuma Tatsugaya nutre un amore non corrisposto per la sua compagna di classe Tsukiko Minamochi ma ha comunque deciso di dichiararsi. Proprio quel giorno occorre, però, un raro fenomeno astronomico, l’evento “Apple Moon”, che si verifica ogni 300 anni: il risultato è che sulla Terra fa il suo approdo una forma di vita aliena, Luna… che parassita il cervello della povera Tsukiko! Cosa succederà all’amore di Sakuma, ora che Luna influenza i sentimenti e manipola il corpo della ragazza?