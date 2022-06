Dragon Ball Xenoverse 2: il DLC di Dyspo si mostra in un nuovo trailer

Un altro DLC di Dragon Ball Xenoverse 2 è in arrivo: si tratta di Dyspo. È un membro dei Pride Troopers di Dragon Ball Super. La sua comparsa è prevista per l’estate del 2022, insieme a una nuova missione extra “Revival of the Demon Realm”.

Un nuovo trailer mostra Dyspo e Revival of the Demon Realm. Innanzitutto, Dyspo viene mostrato in azione. Il personaggio è noto per la sua velocità, ma è anche abile nell’utilizzare diversi tipi di attacchi Ki.

Sembra che all’inizio del video Dyspo usi il suo Justice Kick per attaccare. Subito dopo i 30 secondi, utilizza la sua Energy Blade. Successivamente, esegue il suo attacco Circle Flash per finire un nemico.

Per quanto riguarda il contenuto scaricabile Revival of the Demon Realm Extra Mission, il teaser inizia con un Dabura pietrificato che fluttua nell’aria.

Dabura lo manda in frantumi e si libera. Questo richiama anche il modo in cui è finito in quello stato, dato che incolpa Fu per la sua situazione.

Vi ricordiamo che Dyspo non è l’unico Pride Trooper in Dragon Ball Xenoverse 2. C’è anche Jiren.

Dragon Ball Xenoverse 2 è disponibile per Nintendo Switch, PlayStation 4, Xbox One, PC e Google Stadia. Il DLC Dyspo arriverà nell’estate del 2022.

Ecco una panoramica dei contenuti in arrivo, tramite Dragon-Ball-Official.com:

Proveniente dai ranghi degli eroici Pride Troopers dell’Universo 11, il guerriero supersonico Dyspo è in arrivo in Dragon Ball Xenoverse 2! Quando si tratta di velocità, nessun altro guerriero può reggere il confronto con Dyspo: persino la luce stessa viene lasciata nella polvere!

Debuttando in Dragon Ball nel film del 1990 Dragon Ball Z: The Tree of Might, Icarus è un drago che ha fatto amicizia con Gohan durante la sua infanzia. In Dragon Ball Xenoverse 2, l’animazione della danza di Icarus è stata progettata per ricreare i suoi adorabili manierismi dal film del 1991 Dragon Ball Z: Lord Slug!

Icarus sarà disponibile in due colori speciali: i colori di Gohan e i colori del clan dei demoni, oltre alla combinazione di colori originale. Per noi sono tutti e tre vincenti, quindi forse finirete per collezionare l’intero set!

Il Colosseo degli Eroi sta conquistando Conton City! Si tratta di una modalità di gioco all’interno del gioco in cui è possibile scontrarsi con quasi 700 figure di personaggi di Dragon Ball! Questa volta si aggiungono i due personaggi selezionati dai giocatori in un precedente sondaggio a Conton City: Goku (Ultra Istinto -Segno-) e Dyspo!