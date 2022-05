Dragon Ball Xenoverse 2: arriva il personaggio Dyspo nel nuovo DLC, rilasciate numerose info e foto ufficiali!

Il publisher Bandai Namco e lo sviluppatore Dimps hanno annunciato il personaggio Dyspo, contenuto scaricabile di Dragon Ball Xenoverse 2, che si unirà al gioco tramite il “Awakened Warrior Pack” in uscita quest’estate.

Ecco una panoramica dei contenuti in arrivo, tramite Dragon-Ball-Official.com:

Proveniente dai ranghi degli eroici Pride Troopers dell’Universo 11, il guerriero supersonico Dyspo è in arrivo in Dragon Ball Xenoverse 2! Quando si tratta di velocità, nessun altro guerriero può reggere il confronto con Dyspo: persino la luce stessa viene lasciata nella polvere!

E dal momento che si unirà al gioco come personaggio giocabile, tutta questa velocità potrà essere sfruttata da voi!!! Riduci la distanza tra te e i tuoi nemici in un batter d’occhio e scatena la vasta gamma di attacchi di Dyspo prima che si accorgano di cosa li ha colpiti!

La sua abilità Awoken “Supersonic Mode” aumenta ulteriormente la sua velocità di movimento e potenzia alcuni attacchi al costo di prosciugare costantemente il Ki, quindi sapere quando e dove usarlo sarà la chiave della vittoria con questo personaggio!

Un nuovo volto si aggiunge alla linea di mascotte della Capsule Corporation di Bulma! I giocatori hanno fatto sentire la loro voce nel sondaggio di Conton City per decidere quale mascotte sarebbe stata aggiunta al gioco e quella che si è imposta è stata Icarus!

Debuttando in Dragon Ball nel film del 1990 Dragon Ball Z: The Tree of Might, Icarus è un drago che ha fatto amicizia con Gohan durante la sua infanzia. In Dragon Ball Xenoverse 2, l’animazione della danza di Icarus è stata progettata per ricreare i suoi adorabili manierismi dal film del 1991 Dragon Ball Z: Lord Slug!

Icarus sarà disponibile in due colori speciali: i colori di Gohan e i colori del clan dei demoni, oltre alla combinazione di colori originale. Per noi sono tutti e tre vincenti, quindi forse finirete per collezionare l’intero set!

Il Colosseo degli Eroi sta conquistando Conton City! Si tratta di una modalità di gioco all’interno di Dragon Ball Xenoverse 2 in cui è possibile scontrarsi con quasi 700 figure di personaggi di Dragon Ball! Questa volta si aggiungono i due personaggi selezionati dai giocatori in un precedente sondaggio a Conton City: Goku (Ultra Istinto -Segno-) e Dyspo!

Dragon Ball Xenoverse 2 è disponibile da oggi per PlayStation 4, Xbox One, Switch, PC via Steam e Stadia.