The Princess, il nuovo trailer capovolge tutti gli stereotipi dei classici Disney

Il primo trailer di The Princess ribalta i classici Disney, con la nuova produzione Hulu e 20th Century Studios. Con un nuovo trailer di The Princess, una pellicola d’avventura di stampo fantasy, la storica produzione rompe tutti i paradigmi e gli stereotipi sulle principesse, rilanciando il tutto in una nuova veste.

Il trailer di The Princess, diretto da Le-Van Kiet, si apre con una premessa simile a quella di un cartone animato Disney come Cenerentola, La Bella Addormentata e tanti altri.

Joey King (The Conjuring, The Kissing Booth 3) è una principessa che viene rinchiusa in un’alta torre, apparentemente bloccata lì finché non viene salvata da un grande cavaliere dall’armatura scintillante. La principessa, tuttavia, non sta aspettando l’arrivo di un altro uomo.

Al contrario, prende in mano la situazione, si libera dalla prigionia e parte alla ricerca di vendetta contro un personaggio interpretato da Dominic Cooper (Preacher, Captain America: Il primo vendicatore).

Una volta liberata dalla torre, la principessa combatte una serie di nemici, alcuni dei quali vengono uccisi in modo piuttosto cruento, con una varietà di armi, tra cui spade, balestra, catene e i suoi stessi pugni.

In definitiva, la principessa cerca di raggiungere il personaggio di Cooper, che aveva quasi sposato prima di essere rinchiuso nella torre. La canzone “Bad Reputation” di Joan Jett crea l’atmosfera del trailer.

Oltre a King e Cooper, The Princess è interpretato anche da Olga Kurylenko (Vedova Nera, Quantum of Solace) e Veronica Ngo (The Old Guard, Star Wars: Episodio VIII – Gli ultimi Jedi).

Nel trailer, il personaggio di Ngo sembra combattere al fianco di King e viene presentato come una sorta di alleato. La Kurylenko, invece, sembra assumere un ruolo da antagonista, visto che in un momento dice a King di averla “sottovalutata” prima che i due inizino ad attaccarsi a vicenda.

La sceneggiatura è di Ben Lustig e Jake Thornton, mentre Neal H. Moritz (la serie Fast and Furious), Toby Jaffe (Total Recall del 2012) e Derek Kolstad (John Wick) sono produttori esecutivi. King e Guy Riedel sono anche produttori esecutivi del progetto.

The Princess uscirà il 1° luglio su Hulu e sarà presente anche sulla piattaforma streaming Disney+.