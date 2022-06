Made in Abyss: ecco la data ufficiale d’uscita del videogioco

Spike Chunsoft ha annunciato che il prossimo videogioco Made in Abyss: Binary Star Falling into Darkness, uscirà ufficialmente per PlayStation 4, Nintendo Switch e PC via Steam il 2 settembre.

In precedenza, il titolo era stato fissato a un’ampia finestra di uscita per l’autunno 2022. La data di uscita è notevole anche perché significa che il videogioco uscirà subito dopo il ritorno dell’adattamento anime che è arrivato alla seconda stagione.

Come ci si potrebbe aspettare, il nuovo videogioco includerà scene doppiate dal cast dell’anime e permetterà ai giocatori di ripercorrere gli eventi dell’anime. Spike Chunsoft ha rivelato che il personaggio sarà doppiato da Katelyn Barr e Matt Shipman in inglese, mentre Akari Kito fornirà il doppiaggio in giapponese.

I giocatori potranno personalizzare i capelli del nuovo personaggio e altro ancora, permettendo una totale immersione nel titolo dedicato al manga già cult.

Il nuovo videogioco sarà disponibile in due versioni, Standard Edition e Collector’s Edition. La Made in Abyss: Binary Star Falling into Darkness Collector’s Edition include in particolare un poster di dimensioni cinematografiche (24″ x 36″) con le nuove immagini del team dell’anime Kinema Citrus, un taccuino Cave-Raiding e una scatola speciale. Potete vedere l’aspetto di tutto questo nel tweet appena sotto:

“Un’altra storia si svolge molti giorni dopo la partenza di Riko e Reg per l’Abisso”, si legge nella descrizione ufficiale della storia originale del gioco. L’Abisso, l’unica voragine rimasta incontrastata al mondo, è il palcoscenico in cui nascono e scompaiono molte avventure…”.

Coloro che appaiono in queste storie sono ipnotizzati dal potere dell’Abisso e puntano al fondo del mondo sotterraneo. La storia che sta per essere raccontata è quella delle avventure di un Cave Raider senza nome nell’Abisso”.

Come già detto, Made in Abyss: Binary Star Falling into Darkness uscirà per PlayStation 4, Nintendo Switch e PC il 2 settembre in Nord America e in Europa.

I preordini per Made in Abyss: Binary Star Falling into Darkness sono ora disponibili ovunque, sia nei negozi fisici che negli store online. Quest’anno è in arrivo anche la seconda stagione dell’anime Made in Abyss. Potete consultare tutti i nostri precedenti articoli sul franchise di Made in Abyss sul nostro sito!