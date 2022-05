Made in Abyss: online un nuovo trailer della seconda stagione

Made in Abyss: online un nuovo trailer per la seconda stagione

Il sito ufficiale di Made In Abyss ha condiviso il nuovo trailer che vede Riko e i suoi compagni continuare il loro viaggio, mentre incontrano nuove e strane creature e potenziali alleati mentre affrontano la loro pericolosa missione:

Made in Abyss: The Golden City of the Scorching Sun ha confermato che i suoi tre protagonisti principali Miyu Tomita come Riko, Mariya Ise come Reg, e Shiori Izawa come Nanachi faranno il loro ritorno, insieme a nuove aggiunte nel cast tra cui Misaki Kuno come Faputa, Yuka Terasaki come Vueko, Hiroaki Hirata come Wazukyan, e Mitsuki Saiga come Belaf.

Lo studio di animazione, Kinema Citrus, è pronto a tornare per questa nuova stagione, avendo lavorato non solo alla prima stagione, ma a diversi lungometraggi associati a Made In Abyss.

Avendo lavorato su serie popolari come The Rising of the Shield Hero e Eureka Seven, lo studio è una scelta saggia per l’adattamento anime.

La nuova stagione è stata annunciata da Dynit durante gli annunci del Romics 2022 confermando che arriverà anche in Italia, in latecast (dopo la messa in onda giapponese) e sarà già doppiata in italiano!

Nelle profondità dell’abisso si nascondono strane creature, insieme a preziose reliquie del passato, che affascinano gli esseri umani che si spingono a esplorarlo, soprannominati “Cave Raiders”. Una bambina orfana di nome Rico vive nella città di Ōsu sull’orlo dell’Abisso, e sogna di diventare una Cave Raider come sua madre, per scoprire i segreti del sistema di caverne. Un giorno, Rico inizia a esplorare la voragine e scopre un robot dalle sembianze di un bambino.