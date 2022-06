Goku vs Naruto, l’eterna lotta stuzzica tutti gli appassionati

Quando si parla di anime ci sono personaggi popolari e rilevanti e alcuni sono delle vere e proprie leggende. Nel corso dei decenni, il genere shonen ha accumulato un roster davvero numeroso di personalità che sono arrivate nella routine del grande pubblico appassionato, scaturendo discussioni senza fine.

Quello che il pubblico ama maggiormente è mettere a confronto guerrieri e personaggi di storie ed epoche diverse, tramite congetture e discussioni che spesso non conducono ad un vincitore vero e proprio.

In mezzo a queste “battaglie immaginarie” di certo sono spesso presenti Son Goku e Naruto Uzumaki. I due combattenti sono i protagonisti indiscussi delle loro rispettive serie e non c’è bisogno di esplicare la loro potenza. Ora, a tal proposito un thread virale sui social media chiede se Naruto o Goku vincerebbe in uno scontro diretto e ovviamente gli utenti si sono scatenati!

Il vincitore è…

Kid goku slams, was 12 years old placing 2nd in the world martial arts tournaments back to back 🥱 https://t.co/Yv7HFKbab3 — Quintana🍭 (@QuintanaFPS) June 2, 2022

È vero, però

Naw put some respect on my man’s Naruto’s name. His hand to hand combat is lethal. Man was throwing hands with someone who’s eyes literally read movement https://t.co/vgP0YYAOg7 — AZH 🎬 (@AzhmereLB) June 2, 2022

Una questione di competenza

In terms of pure fighting skills…Goku. Naruto's entire fighting style is centered on his immense chakra and various techniques. As a raw martial artist, Goku has more experience and trained under more masters. https://t.co/c0apDwefHH — Ant 💀 Waiting for Halloween (@AGramuglia) June 2, 2022

Preriscaldare la battaglia

Goku is BAKING this man https://t.co/13CAelu4hp — Vegeta (@VegetaBurner) June 2, 2022

Una scelta ravvicinata

Surprisingly close Goku prolly has better hand to hand skill since he can fight blind and has mastered almost forms of fighting. Naruto is good a wing-chun but also has insane combat intelligence. https://t.co/N8RKIUIz7C — KING BULLET (@KingBullet_) June 2, 2022

Il prodigio vivente

A lot of people here haven’t watch og Dragon ball to realize even kid goku will wash Naruto. Goku has mastered so many forms of martial arts https://t.co/SqrCFyfs7r — Bui Bui 🐻  (@KrangKotobuki) June 2, 2022

Fate largo al campione

LMAOOOO Goku has more martial arts experience. He's legitimately a prodigy. This isn't even fair 💀💀💀 https://t.co/zR0B6bhAvH — NPCZoey🔞 Commissions Closed (@NPCZoey) June 2, 2022

La pratica rende perfetti

Ye Goku… even without ki ya gotta remember he trains practically every day, also had hyperbolic time chamber which was like a year’s worth of training in a day… for like 10 years with cell and majin buu saga or smth. Naruto here doing paperwork for 7-8 years. https://t.co/i0ODrS2VzH — Failer GamerYT (It’s a Failro Time!) (@Failer_Game) June 2, 2022

A proposito del Manga di Naruto: