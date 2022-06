Godzilla: esce la seconda stagione della serie animata dopo più di 40 anni

Godzilla è un personaggio che da anni regna sul grande schermo, ma in passato il famoso kaiju si è impadronito di tutto, anche dei televisori.

Anni fa, il team di The Flintstones ha contribuito a portare Godzilla in vita in TV con una serie animata originale. E dopo quattro decenni, la seconda stagione dello show verrà finalmente pubblicata al di fuori della sua trasmissione originale.

L’annuncio arriva per gentile concessione della troupe che ha lavorato all’anime. Toho ha annunciato che la seconda stagione sarà pubblicata per la prima volta dopo 40 anni. Questa è l’unica volta che la seconda stagione di Godzilla è stata resa disponibile dopo la sua trasmissione originale, quindi i fan potranno vedere il cartone a partire dal 6 giugno.

Per rendere le cose ancora migliori, la serie animata di Godzilla ha la sua prima stagione disponibile in streaming proprio ora. Tutti i 13 episodi sono disponibili su YouTube per gentile concessione della Toho. E tra meno di una settimana, i netizen potranno vedere tutta la seconda stagione.

Per chi non conosce questo progetto, la Hanna-Barbera ha prodotto la serie animata sul finire degli anni ’70 per la NBC. Lo studio mandava in onda la serie kaiju durante la Godzilla Power Hour insieme ad altre serie come Jana of the Jungle.

La serie originale ha acquisito uno status di culto nel corso dei decenni grazie alle sue trame stravaganti e all’accesso limitato. Dopotutto, il cartone animato ha fatto conoscere al mondo Godzooky e i fan hanno tuttora un rapporto di amore-odio con il cugino di Godzilla, che spesso si rivela un po’ irritante.

Mentre Toho lavora per rendere la serie animata di Godzilla più accessibile, la società ha altri progetti in corso per il kaiju. Apple TV+ sta sviluppando un proprio show televisivo live-action ispirato al MonsterVerse dopo Godzilla vs Kong.

Recentemente è stato anche confermato che il regista Adam Wingard tornerà al franchise per il sequel di Godzilla vs Kong e che il film sarà interpretato da Dan Stevens.

Ricordiamo il progetto Shin di Anno riguardante il mostro gigante radioattivo iniziato nel 2017.