BASTARD!! è una di quelle serie cult a cui il pubblico è molto affezionato, visto e considerato la qualità della storia e del suo eterno ritorno. Per quanto la storia non sia conclusa, e ormai sono trascorsi 30 anni dall’ultimo e unico OVA, i fan continuano a sostenere il racconto e proprio per questo un nuovo anime dedicato al franchise è in produzione.

BASTARD!! -Heavy Metal, Dark Fantasy si presenta al pubblico con una nuova locandina, che potete ammirare in calce:

Come ciliegina sulla torta nel corso delle ultime settimane è stato rivelato che Tielle (sigla d’apertura di Re:CREATORS) canterà “BLESSLESS”, la sigla di chiusura dell’anime. Il primo episodio della serie sarà intitolato “Doujo” (“Ingresso”).

Netflix dal 30 giugno renderà la serie disponibile con 24 episodi totali, ecco la sinossi ufficiale di BASTARD!!:

L’armata delle Tenebre Ribelli, che vuole resuscitare il dio della distruzione Anthrasax, continua a espandere il proprio potere nel tentativo di dominare il mondo, sotto il comando dei Quattro Re Divini. Il Regno di Metallicana, nel Continente Centrale di Metallion, è assaltato dall’Armata delle Tenebre Ribelli guidata dagli stregoni.

Per salvare il regno, la figlia Tia Noto Yoko del Gran Sacerdote deve fare una scelta: resuscitare l’antico grande mago che un tempo tentò di conquistare il mondo e che è sigillato nel suo amico d’infanzia Lucien Renren.

L’unica cosa in grado di sciogliere il sigillo è il bacio di una vergine. Nel momento del pericolo, Yoko sfiora le labbra di Lucien con le sue e un’energia oscura satura l’aria. Il più forte, selvaggio e bel protagonista, il leggendario Dark Schneider, è tornato in vita!

Ecco il cast della serie anime: