Dark Schneider, sei un uomo davvero incredibile: proprio mentre sei sul punto di distruggere il tuo nemico, ti preoccupi di salvarlo, perché lo ami.

BASTARD!! avrà una mostra dedicata: aprirà a Tokyo durante il mese di luglio. I fan dell’anime e del manga cult potranno ammirare da vicino le tavole originali in bianco e nero (illustrazioni del manga) e a colori (tavole tratte dall’anime ovviamente), realizzate da Kazushi Hagiwara in persona.

La BASTARD!! x TOWER RECORDS EXHIBITION!! esporrà oltre 100 opere d’arte, insieme ad uno stand a grandezza naturale di Tia Noto Yoko. Sarà inoltre possibile acquistare vari gadget ispirati e realizzati sui personaggi della serie in questione, e inoltre chi deciderà di effettuare un acquisto, riceverà una carta illustrata esclusiva in regalo.

Per chi ha in programma (o vuole programmare) un viaggio nel solare e ridente Giappone, vi ricordiamo che La BASTARD!! x TOWER RECORDS EXHIBITION!! durerà dal primo di luglio fino al 18 del mese stesso (quindi poco più di 2 settimane) e si terrà nella galleria SpaceHACHIKAI, all’8° piano del negozio Tower Records Shibuya a Tokyo.

Per chi se la perde e ha possibilità di recuperare successivamente invece, rammentiamo che la mostra sarà presente dal 26 agosto all’11 settembre nella galleria SpaceABENO del negozio Tower Records Abeno Hoop Store di Osaka.

Vero e proprio fenomeno editoriale degli Anni 90, Bastard!! ha debuttato sulle pagine di Weekly Shonen Jump nel 1988; nel 2001 è stato trasferito all’interno di Ultra Jump. La serie, dalla pubblicazione piuttosto irregolare, è ferma dal 2012 al volume 27.

Nel frattempo hanno visto la luce una riedizione deluxe in grande formato (9 volumi) e una edizione bunko (9 volumi); da Gennaio 2017 i capitoli dell’opera vengono riproposti dall’inizio sull’edizione digitale di Ultra Jump.

Tra il 1992 e il 1993 gli studi AIC (Bubblegum Crisis, Tenchi Muyo) hanno realizzato un adattamento animato in 6 OVA. All’uscita anche di questi ultimi, il pubblico ha sempre apprezzato, anche per via della sua totale discontinuità con il proseguo della storia. Il manga è finito nelle stesse sorti di Berserk e Hunter x Hunter.

In Italia Bastard!! è pubblicato da Planet Manga sia nella classica edizione in volumetti sia nella edizione deluxe; gli OVA sono stati pubblicati da Yamato Video in VHS.