Gundam Reconguista in G: online un nuovo trailer e una spettacolare locandina

Gundam Reconguista in G: online un nuovo trailer e una spettacolare locandina

Gundam Reconguista in G: online un nuovo trailer e una spettacolare locandina

Nel 2014, Sunrise e Bandai Namco hanno intrapreso l’arduo compito di raccogliere l’intera storia di Gundam: Reconguista in G (un’impresa non da poco) e di creare una serie di film per ampliare il materiale originale.

I produttori hanno stimato di poter realizzare un totale di cinque lungometraggi d’animazione e finora ne sono usciti tre. E, contrariamente a quanto si potrebbe pensare, le ultime due parti sono in arrivo.

Molti mesi fa si è discusso del fatto che Gundam: Reconguista in G Parte 4 sarebbe stato un film con molto materiale inedito, e ora posso finalmente darvi altre notizie in merito, questa mattina i creatori e produttori del film hanno condiviso un primo trailer insieme ad alcune sorprendenti date di uscita, lasciando tutti a bocca aperta.

Dal titolo originale “Gekito ni Sakebu Ai” (Grido d’amore al fronte della battaglia), il film amalgama alcune scene ispirate e carpite dalla serie originale Gundam – Reconguista in G, della Sunrise, con l’aggiunta di sequenza inedite create apposta per la pellicicola.

Il quinto e ultimo lungometraggio invece, ovvero “Shisen wo Koete” (Oltre la soglia della morte), uscirà il 5 agosto in Giappone.

A proposito di Gundam Reconguista in G

Nell’anno Regild Century 1014, molto tempo dopo le guerre spaziali, la costruzione di Gundam è un tabù diffuso. Bellri Zenam, un cadetto della Guardia Imperiale incaricato di sorvegliare la torre, viene coinvolto in una battaglia contro i pirati ed è lì che incontra Aida Surugan e il suo Gundam G-Self. L’incontro di questi due personaggi dà il via a un viaggio interstellare in cui verranno esplorati i misteri del mondo e della sua nascita.

Si tratta delle ultime due parti del filmato riassuntivo.

Info utili

Genere : Azione, Mecha, Fantascienza, Dramma

Date di uscita : 22 luglio 2022

Lo staff comprensivo del nuovo film di Gundam:

Opera originale : Yoshiyuki Tomino, Hajime Yatate

Studio di animazione : Sunrise

Direttore : Yoshiyuki Tomino

Scenografo: Yoshiyuki Tomino

Design del Chara: Ken’ichi Yoshida

Design del mecha: Akira Yasuda, Ippei Gyoubu, Kimitoshi Yamane

Designer 3D: Fujie Tomohiro

Musica : Yuugo Kanno

Chanson thème : I sogni si avverano – ⌈G⌋

Cast Anime: