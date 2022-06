Bleach: lanciato un importante sondaggio prima del debutto dell’anime

Bleach è lontano dalla televisione da oltre un decennio ormai, ma farà il suo ritorno tra non molto. Il mangaka Tite Kubo sta collaborando a far rivivere finalmente l’adattamento anime in modo che possa ricoprire tutti i capitoli dell’atto finale del suo manga.

Per festeggiare, un network ha lanciato un sondaggio per individuare i migliori episodi di Bleach e alla fine questa valutazione diventerà una speciale maratona estiva per i fan di sempre e quelli nuovi.

L’aggiornamento arriva direttamente dalla pagina Twitter ufficiale di Bleach, BLEACHanimation, che noi riportiamo qui di seguito:

La pagina ospita un sondaggio pubblico dei fan a partire da oggi. L’evento si concluderà il 14 giugno e il suo obiettivo è scegliere quali sono gli episodi migliori della serie anime originale. Il sondaggio vuole quindi valutare quali episodi dell’anime originale stanno ancora bene ai fan.

Una volta conteggiati i risultati, Tokyo MX manderà in onda i primi 13 episodi in Giappone prima del ritorno di Bleach.

Ovviamente, i fan stanno già segnalando votando online. La serie ha alcuni archi impressionanti nonostante tutti i filler.

Dall’arco con cui ha debuttato Bleach alla missione Soul Society Rescue, gli appassionati hanno avuto modo di vedere molte volte Ichigo in azione.

E, naturalmente, i fan non vedono l’ora di vedere l’ultimo arco narrativo del manga arrivare finalmente in televisione.

Bleach: il manga e l’anime

Parliamo di uno dei manga più di successo pubblicati da Shueisha, pubblicato in Giappone sulla rivista Weekly Shonen Jump dal 7 agosto 2001 al 22 agosto 2016.

Scritto e illustrato da Tite Kubo, racconta le avventure del giovane Ichigo Kurosaki. Il protagonista riceve accidentalmente poteri da shinigami da Rukia Kuchiki.

A partire da questo momento in poi, Ichigo si assume l’incarico di difendere gli esseri umani dagli spiriti maligni e di guidare le anime defunte verso l’aldilà. Inevitabilmente, anche se mosso da uno scopo nobile, Ichigo viene coinvolto in una serie di scontri tra spiriti.

Questi lo portano a esplorare vari regni dell’aldilà e a scoprire di più sulle proprie origini.

In Italia il manga è pubblicato dalla Panini Comics sotto l’etichetta Planet Manga. Il primo volume è stato messo in commercio l’11 maggio 2006.