Bleach: Tite Kubo annuncia la scelta delle prossime sigle dell’anime

Bleach si è concluso da sei anni, ma a partire da ottobre arriveranno in versione animata anche le ultime battaglie di Ichigo Kurosaki e compagni.

L’anime finale di Bleach avrà delle sorprese importanti, come la partecipazione attiva di Tite Kubo. Il mangaka, che nella fase finale fu afflitto da alcuni problemi fisici, amplierà con altri contenuti la storia dell’anime.

Ma il suo contributo non si ferma qui: sembra infatti che Kubo sia molto coinvolto dall’anime di Bleach: La Guerra Millenaria e che abbia preso e continuerà a prendere decisioni importanti nella produzione. Il suo commento recente infatti rivela una scelta presa nell’ultimo periodo.

Grazie all’insider BleachJet scopriamo un nuovo messaggio lasciato da Kubo che condividiamo di seguito:

Tite Kubo, Today :

"I have decided on the opening and ending songs for the Anime!"

"アニメのオープニングとエンディングの曲、決めたよー!!最高!"

The anime return is still scheduled for October 2022.

— Bleach (@BleachJet) April 21, 2022