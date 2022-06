The Mandalorian: Pedro Pascal non ha la minima idea di come finirà la serie

The Mandalorian si sta preparando per la sua terza stagione, con nuovi episodi che inizieranno a essere trasmessi su Disney+ a partire da febbraio 2023. Nel fine settimana, alla Star Wars Celebration, la serie ha mostrato un nuovo, straordinario trailer, che mostra dove li porterà il viaggio di Din Djarin e Grogu.

Dopo la presentazione, il cast e i produttori di The Mandalorian hanno partecipato a un incontro con la stampa in cui Pedro Pascal ha parlato con ComicBook.com, rivelando che nessuno gli ha detto quando o come la serie concluderà la sua storia.

Non c’è alcuna indicazione che Il Mandaloriano stia raggiungendo la sua meta finale, dato che la terza stagione è in arrivo e il personaggio ha recentemente avuto un ruolo importante in The Book of Boba Fett. La quarta stagione di The Mandalorian è già in lavorazione.

Quando arriverà il momento, la fine sarà una sorpresa per Pascal. “Non ne ho idea”, ha detto Pascal quando gli è stato chiesto se sa come finirà The Mandalorian. È tutto un segreto, anche per Mando stesso. “Tipo, guardatemi negli occhi, non ne ho idea”.

La serie e il suo protagonista sono già diventati parte integrante della mitologia di Star Wars. I camei di personaggi come Luke Skywalker e Ahsoka Tano e la presenza di personaggi di serie animate come Bo-Katan Kryze hanno aiutato la serie a lasciare il segno nella galassia lontana, lontana.

Forse la serie si concluderà con il ritorno di Grogu al suo pianeta e alla sua specie d’origine? Forse Din Djarin troverà un modo per ricostruire e riunire una versione di Mandalore? A questo punto, tutto è possibile: la terza stagione vedrà Din compiere un viaggio verso Mandalore.

Parlando dell’imminente terza stagione, Pascal è entusiasta come tutti di vedere il rapporto tra Din Djarin e Grogu continuare a evolversi. L’ultima volta che sono stati visti, Grogu aveva preferito la sua famiglia con Din alle vie dei Jedi con Luke Skywalkeer.