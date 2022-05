Tra le uscite Planet Manga del 02 giugno 2022 troviamo Afro Samurai Complete Edition, oltre alle nuove uscite di One Punch Man, City Hunter XYZ e 20th Century Boys Ultimate Deluxe Edition.

Di seguito, direttamente dal sito ufficiale della casa editrice, tutte le uscite Planet Manga del 02 giugno 2022. Vi ricordiamo anche l’annuncio sulla Collector’s Edition di Evangelion, insieme a tutte le uscite di Giugno.

Panini: le uscite Planet Manga del 02 giugno 2022

Arpeggio of Blue Steel 21

9,00 €

Autori: Ark Performance

Data di uscita: 2 giu 2022

Tipo prodotto: Manga

Pagine: 208

Formato: 13X18

Contiene: Aoki Hagane no Arpeggio 21

Rilegatura: Brossurato

Perfect Crime 12

5,50 €

Autori: Yuya Kanzaki, Arata Miyatsuki

Data di uscita: 2 giu 2022

Tipo prodotto: Manga

Pagine: 208

Formato: 13X18

Contiene: Funouhan 12

Rilegatura: Brossurato

Alita Mars Chronicle 8

Lanterne Rosse 31

5,20 €

Autori: Yukito Kishiro

Data di uscita: 2 giu 2022

Tipo prodotto: Manga

Pagine: 160

Formato: 13X18

Contiene: Gunnm Kasei Senki 8

Rilegatura: Brossurato

UNA TERRIBILE VENDETTA TRAMATA NELL’OMBRA. Erika e Yoko hanno finalmente trovato il kaufmann indicato da Das. Sembra essere un uomo dai mille volti. E mentre il Maggiore Yakoleva pare sia sparita nel nulla, sulla Dejah Thoris si festeggia la liberazione da Fardarrig…

City Hunter XYZ 11

15,00 €

Autori: Tsukasa Hojo

Data di uscita: 2 giu 2022

Tipo prodotto: Manga

Pagine: 600

Formato: 13X18

Contiene: City Hunter XYZ 11

Rilegatura: Brossurato + sovracover

LA MITICA SERIE DI TSUKASA HOJO SI AVVINA ALLA FINE. Siamo arrivati a un passo dalla conclusione. In questo intenso penultimo volume che conta ben 600 pagine, Ryo e Kaori si devono confrontare con due visitatori piuttosto singolari: Mick Angel e Shin Kaibara.

Eyeshield 21 Complete Deluxe Edition 3

14,90 €

Autori: Yusuke Murata, Riichiro Inagaki

Data di uscita: 2 giu 2022

Tipo prodotto: Manga

Pagine: 600

Formato: 11.5X17.5

Contiene: Eyeshield 21 7/9

Rilegatura: Brossurato + sovracover

L’AFFASCINANTE SERIE SPORTIVA DEL DISEGNATORE DI ONE-PUNCH MAN. Dopo la sconfitta dei Taiyo Sphinx, i Deimon Devil Bats si sono guadagnati il diritto di affrontare la squadra americana. La partita però è a rischio. Hiruma cercherà di risolvere la situazione con i soliti metodi… poco convenzionali!

Blue Lock 10

7,00 €

Autori: Muneyuki Kaneshiro, Yusuke Nomura

Data di uscita: 2 giu 2022

Tipo prodotto: Manga

Pagine: 200

Formato: 11.5X17.5

Contiene: Blue Lock 10

Rilegatura: Brossurato + sovracover

LA PARTITA DELLA RIVALSA CONTRO I TOP 3 È UNO SCONTRO SENZA ESCLUSIONE DI COLPI. Per riprendersi Bachira, Isagi ingaggia una sfida con Rin a colpi di previsioni sul gioco. Chi sarà in grado di controllare il campo, facendo muovere gli altri secondo la propria visione, porterà a casa la vittoria…

One-Punch Man 24

Manga One 45

5,20 €

Autori: Yusuke Murata, ONE

Data di uscita: 2 giu 2022

Tipo prodotto: Manga

Pagine: 216

Formato: 11.5X17.5

Contiene: One Punch-Man 24

Rilegatura: Brossurato

UN SOMMARIO CHE VI LASCERÀ SENZA FIATO! Bushi Drill è attaccato da un essere misterioso composto di acqua (!). E poi Tornado contro Gyorogyoro, Tempesta (con Bang e Bomb) contro Principessina Super S, ma soprattutto… Saitama contro Orochi, capo dell’Associazione Esseri Misteriosi!

Planet of The Fools 4

7,00 €

Autori: Hiroki Endo

Data di uscita: 2 giu 2022

Tipo prodotto: Manga

Pagine: 192

Formato: 13X18

Contiene: Gusha no Hoshi 4

Rilegatura: Brossurato + sovracover

L’ADDESTRAMENTO DI SHINTA PROSEGUE. È giunto il momento per la giovane recluta di partecipare al primo degli scontri previsti dal programma di simulazione di guerra. Una battaglia simulata, tre contro tre, nella quale i combattenti dovranno usare il proprio regalia…

Afro Samurai Complete Edition

18,00 €

Autori: Takashi Okazaki

Data di uscita: 2 giu 2022

Tipo prodotto: Fumetti

Pagine: 328

Formato: 19.2X26.5

Contiene: Afro Samurai 1, 2

Rilegatura: Brossurato + sovracover

NUOVA EDIZIONE IN UN UNICO VOLUME E CON COVER INEDITA PER IL MANGA CULT DI TAKASHI OKAZAKI

Preparatevi a incontrare il più strano samurai che sia mai esistito: alto, capelli ricci e soprattutto… nero! Afro Samurai è il protagonista di una folle e appassionante avventura ambientata in un Giappone feudale e fantastico.

Mushoku Tensei – Jobless Reincarnation 9

7,50 €

Autori: Yuka Fujikawa, Rifujin Na Magonote, Shirotaka

Data di uscita: 2 giu 2022

Tipo prodotto: Fumetti

Pagine: 176

Formato: 13X18

Contiene: Mushoku Tensei Isekai Ittara Honki Dasu 9

Rilegatura: Brossurato + sovracover

Rudeus è finalmente riuscito a riabbracciare suo padre, ma Paul non è l’unico membro della famiglia Greyrat di cui si sono perse le tracce! Ormai a un passo dal tornare nel regno degli Asura, il giovane mago dovrà fare una piccola deviazione per salvare Lilia e la piccola Aisha!

20th Century Boys Ultimate Deluxe Edition 4

14,90 €

Autori: Naoki Urasawa

Data di uscita: 2 giu 2022

Tipo prodotto: Fumetti

Pagine: 418

Formato: 15X21

Contiene: 20 seiki shonen kanzenban 4

Rilegatura: Brossurato + sovracover

L’EDIZIONE DEFINITIVA DEL CAPOLAVORO DI NAOKI URASAWA

In un 2014 in cui l’Amico è considerato il salvatore dell’umanità, Kanna e il detective Chono hanno scoperto un complotto ai danni del Papa, che presto farà visita al malfamato quartiere di Kabukicho. Intanto Occho tenta di evadere di prigione…