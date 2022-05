Tra le uscite manga Star Comics del 01 Giugno 2022 si segnalano le nuove uscite di Detective Conan New Edition e My Hero Academia.

Ecco di seguito, le varie uscite manga Star Comics del 01 giugno 2022, come riportate dal sito ufficiale della casa editrice, ricordandovi che potete anche consultare tutte le novità di Luglio e gli annunci fatti al Salone Internazione del Libro di Torino.

Le uscite Star Comics del 01 giugno 2022

DETECTIVE CONAN NEW EDITION n. 19

di Gosho Aoyama

€ 5,90

Ai Haibara, la nuova compagna di classe di Conan, è in realtà la scienziata che sintetizzò il veleno Apotoxin 4869, trasformata anche lei in una bambina dopo avere ingerito la sostanza. Grazie alle nuove informazioni di cui è entrato in possesso e all’aiuto di Ai, Conan è ora ancor più motivato a distruggere l’organizzazione e trovare un antidoto che lo faccia tornare a essere Shinichi!

FAIRY TAIL 100 YEARS QUEST n. 10

YOUNG n.334

di Atsuo Ueda , Hiro Mashima

€ 4,50

LA LEGGENDARIA MISSIONE DEI CENT’ANNI HA INIZIO!

Va in scena il duello tra Selene, il Drago Divino della Luna, e Suzaku, il grande spadaccino di Diabolos! A causa di Selene, l’espansione dei poteri magici di Elentir va del tutto fuori controllo. Nel frattempo Lucy e Gray affrontano Mimi e Hakune… ma gli abitanti del Villaggio della Bianca Distruzione, resisi conto che il mondo sta per essere distrutto, vanno nel panico! La situazione sembra davvero disperata, ma ecco che a Wendy viene in mente una “chiave” che potrebbe rivelarsi risolutiva. Tutto dipende da una battaglia che si spingerà oltre i limiti! Fairy Tail riuscirà a rialzarsi e a salvare anche questo mondo?!

MY HERO ACADEMIA n. 32

DRAGON n.284

di Kohei Horikoshi

€ 4,30

PLUS ULTRA!!!

Si è aperta una nuova era di disordini e paura. Aizzati da All for One, efferati criminali fuggiti da tutte le prigioni del Paese imperversano per le strade, mentre i comuni cittadini hanno perso ogni fiducia negli Heroes. In questo clima apocalittico, Izuku Midoriya, costretto dalle circostanze a un’esistenza solitaria e raminga, riprende il suo percorso per padroneggiare a pieno il One for All e riportare la giustizia nel mondo…

SHAMAN KING FINAL EDITION n. 29

di Hiroyuki Takei

€ 5,90

TORNANO GLI SCIAMANI… PIÙ AGGUERRITI CHE MAI!

Grazie all’aiuto di Sati e di altri alleati, Yoh e i suoi sono riusciti a tornare vivi dall’inferno. A causa degli intrighi di Tamurazaki, il segretario del padre di Oyamada, parecchi uomini di Hao hanno perso la vita. Nel frattempo, giunge il momento dello scontro fra la squadra di Yoh e quella di Ren: chi vincerà questo combattimento senza esclusione di colpi?!

UZAKI-CHAN WANTS TO HANG OUT! n. 5

UP n.214

di Take

€ 5,90

Che il rapporto tra Hana e il suo senpai sia finalmente giunto a un punto di svolta? Che gli immani sforzi dei loro amici per spingerli ad aprire gli occhi stiano per essere coronati dal successo?! Questo è tutto da vedere… Nel frattempo, godetevi la famiglia Uzaki al completo!