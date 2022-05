Gli appassionati di manga rivelano i loro manhwa preferiti

I manhwa stanno acquisendo sempre più valenza, successivamente all’avvento dei Webtoon ed alle serie TV di stampo sudcoreano. Questi prodotti hanno portato una ventata d’aria fresca al grande pubblico, ormai saturo e quasi stufo dell’ombra scaturita dai prodotti degli ultimi anni.

Con Squid Game e successivamente Hellbound il pubblico si è fatto le ossa, assaporando un nuovo medium comunicativo inerente alla filosofia sudcoreana, in passato segnata da opere e registi come Old Boy e Park Chan-wook. Parasite senza ombra di dubbio è stato un passaggio transitivo davvero importante.

A tal proposito oggi, parliamo proprio di questo, discutiamo dei manhwa più apprezzati dagli amanti di manga dal classico stampo nipponico, che non disdegnano una buona lettura “straniera”.

L’industria dei manga è più grande che mai e sembra destinata a crescere ancora di più con il passare dei mesi. L’era digitale ha reso facile la fruizione delle serie giapponesi più interessanti, e i successori del manga ne stanno prendendo atto.

Dai webtoon ai manhwa, come anticipato, la passione dei fumetti digitali è assai consolidata e il fandom dei manga sta diventando virale dopo che un thread ha diffuso al mondo i suoi consigli di lettura.

Come potete vedere in calce, una serie di manhwa e webtoon hanno esaltato ampiamente il pubblico. Se siete alla ricerca di un’avventura d’azione, optate per Tower of God e Solo Leveling…storie imperdibili.

We All Love Love

An Easy Decision

Of course tower of god, hardcore leveling warrior, and the boxer. But my new favorite that keeps getting better every chapter is the Ember Knight. pic.twitter.com/bz6Xab7sMB — Wilson (@WilsonM451) May 26, 2022

A Twisty Delight

An Eclectic Bunch

The Logical Choice

TRASH OF THE COUNTS FAMILY!!!! THE CHAOS IS *CHEFS KISS*

there are ~83 chapters on the webtoon but the novel is currently at chapter +700

im loving all of the chars soooo much (**)!!!!

AND THIS MAN IS SO GORGEOUS AND SUCH A GENIUS YMELFJSKEND luv him<3<3<3 pic.twitter.com/5n7nNJt95s — Shion (@DGettit) May 25, 2022

10 Out of 10

Legend of the northern blade 🔥 pic.twitter.com/3fyPeraZYy — ImZAIN (@ItSZaiNYeaH) May 25, 2022

Top-Tier Picks

Chi ama i thriller storici deve recuperare Legend of the Northern Blade il prima possibile! E per chi vuole essere abbracciato da una storia d’amore appassionata, sicuramente deve leggere Cheese in the Trap.

Man mano che sempre più webtoons diventano disponibili online, i lettori di tutto il mondo scoprono quanto sia ricco il mercato.

I manga hanno contribuito a ispirare una nuova generazione di artisti che utilizzano gli strumenti online per trasmettere le loro storie in grande stile.

Se avete bisogno di aiuto per orientarvi nell’industria, ci sono alcuni siti che dovrete conoscere quando andrete a caccia del vostro prossimo webtoon.

Ovviamente LINE ha la sua app Webtoon che i lettori possono sfogliare, ma altri siti come Tapas, Lezhin, Manta, Netcomics e Tappytoon hanno le loro serie esclusive da leggere.

Ricordiamo che Jundo in Italia, offre un servizio gratuito davvero gratificante sancito da una traduzione efficace e più fedele possibile alle opere originali.