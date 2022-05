Weekly Shonen Jump: si conclude il nuovo manga di Yuji Kaku

Shueisha è la grande casa editrice giapponese che pubblica da anni i manga più importanti al mondo sulla rivista Weekly Shonen Jump.

Riportiamo un aggiornamento improvviso, secondo il quale la casa editrice ha interrotto una delle nuove serie più promettenti nell’ultimo numero della rivista.

Weekly Shonen Jump pubblica i commenti di alcuni mangaka

Il tutto è successo prima che la serie avesse davvero la possibilità di andare avanti! I

Quali sono le ragioni per cui un manga non va avanti? In alcuni casi, perché devono competere contro grandi colossi come One Piece, Black Clover e My Hero Academia. Nonostante ciò, devono ritagliarsi rapidamente un percorso prima che rischino di essere cancellati.

I primi che rimangono sorpresi e dispiaciuti quando succedono queste situazioni sono proprio i lettori. Infatti molti si appassionano per poi ritrovarsi ad accettare la dura realtà.

Ma di quale manga stiamo parlando?

Si tratta di Ayashimon e anche se in Italia non è pubblicato da nessuna casa editrice, conosciamo il mangaka. Parliamo di Yuji Kaku che si è fatto un nome in Italia con Hell’s Paradise. Questo manga ha avuto molto successo su Shonen Jump + di Shueisha, infatti riceverà un adattamento anime completo nel prossimo futuro.

Di seguito riportiamo l’aggiornamento condiviso direttamente dalla pagina Twitter ufficiale di Shonen Jump:

Il manga Ayashimon si è concluso con solo 25 capitoli al suo attivo.

Ayashimon ha offerto una visione molto più leggera dei mondi creativi di Yuji Kaku in quanto si è concentrato su un ragazzo di nome Maruo. Il protagonista insegue un sogno irrealizzabile, quello di essere come il protagonista di un manga. Per quanto allenandosi abbia ottenuto una forza incredibile la sua vita trascorre tranquilla senza particolari sorprese. Un giorno incontra Urara, una ragazza che apparentemente cerca di fuggire da alcuni yakuza che la inseguono, ma questi non sono comuni esseri umani.

Il capitolo finale della serie ha consentito a Maruo e ai suoi alleati di proseguire la battaglia finale dopo che un breve periodo di allenamento ha portato la sua forza a un livello superiore.