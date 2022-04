Shueisha annuncia la società “Shueisha games”

Shueisha ha rivelato di aver fondato una nuova società affiliata al 100% chiamata Shueisha Games.

La società mira a sviluppare giochi per smartphone con concepts e design dei personaggi originali dei creatori di manga della rivista Weekly Shonen Jump di Shueisha.

Shueisha Games starts today!

This is a new space for us, but we're excited to bring the knowledge & experience of years of publishing some of the world's most famous manga to games!https://t.co/SKH0Ycwzjx pic.twitter.com/ij7joO0qn2 — SHUEISHA GAMES (@SHUEISHA_GAMES) March 31, 2022

La nuova società sta anticipando un nuovo progetto di gioco che sta collaborando congiuntamente con una grande azienda. Lo sviluppo è già in corso con un’importante società di giochi d’oltremare su un gioco per smartphone originale.

La società elenca già una serie di giochi che Shueisha aveva precedentemente annunciato come supporto attraverso il suo Shueisha Game Creators Camp Project per sviluppatori indipendenti.

Tra questi si menzionano Oni di Kenei Design, Seaknot Studios e Ukiyo di Freaky Design, The Tower -To the Bottom e Captain Velvet Meteor: The Jump+ Dimensions di Momo-Pi.

Lo sviluppatore elenca anche il gioco Bleach: Kantōka Karuta.

Per chi non lo sapesse, nel corso degli anni le pagine di Jump hanno ospitato la maggior parte dei manga più popolari al mondo, come Dragon Ball, One Piece, Naruto, Bleach, Death Note, Hunter x Hunter, Slam Dunk, Le Bizzarre avventure di JoJo, My Hero Academia, Yu-Gi-Oh! e moltissimi altri.

Quindi il parco di IP a disposizione di Shueisha Games è davvero sterminato e potenzialmente in grado di trasformare la divisione in una di quelle più remunerative per tutto il gruppo, ma non in tempi brevi.

Le dichiarazioni che hanno accompagnato la nascita di Shueisha Games, infatti, lasciano intendere che – almeno per il momento – lo scopo di questa divisione è quello di cominciare a sostenere progetti minori e probabilmente di stampo indie.

Ricordiamo che Shueisha è una grande casa editrice giapponese con sede a Tokyo. Il nome si può tradurre traducibile come “Raccogli il sapere”. È evidente che l’azienda voglia espandere il suo core business.